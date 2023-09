Shaka Ponk, Foresti, Jonas Brothers, Sting … la programmation de la LDLC Arena dévoilée

Près d’un an et demi après le début des travaux, la salle de basket et d’événements LDLC Arena sera inaugurée le 23 novembre, avant une année riche en spectacles et concerts.

Lors d’une visite de l’infrastructure mardi, le président de l’Asvel Tony Parker a annoncé l’ouverture d’ici un mois et demi de la LDLC Arena. Cette nouvelle salle de basket et d’événements, qui aura comme club résident l’Asvel, peut accueillir 12 000 personnes par match et jusqu'à 16 000 spectateurs pour les concerts et spectacles.

Financée à 100% par OL Groupe, l’un des actionnaires minoritaire de l’Asvel qui détient 33% du capital, la LDLC Arena aura finalement coûté "141 millions d'euros qui représentent la construction, les frais de maîtrise d'ouvrage et de foncier inclus", a précisé Xavier Pierrot, directeur du Groupama Stadium de l’OL et de l'Arena.

58 événements prévus cette saison

Cette saison, ce sont pas moins de 58 événements, sportifs et artistiques, qui seront organisés dans cette nouvelle enceinte installée au cœur de l’OL Vallée à Décines. L’ambition des propriétaires étant, à terme, de pouvoir proposer 80 à 120 événements chaque année.

Pour l’heure, 27 dates sur les 58 prévues en 2023-2024 ont été dévoilées. Celles-ci comprennent notamment 11 rencontres de l’Asvel en Euroleague, le championnat européen de basket, dont le match d’inauguration de la salle prévue contre le Bayern Munich le 23 novembre.

✍️ 11 dates à cocher sur votre agenda !



Suivront ensuite 16 concerts et spectacles, à voir ci-dessous, avant que le reste de la programmation ne soit dévoilé.