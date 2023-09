Élections sénatoriales : neuf listes pour cinq sièges en Isère

Le 24 septembre se tiennent des élections pour renouveler la moitié du Sénat. Neuf listes s’opposent pour cinq sièges de sénateur.

119 sénateurs sortants s’apprêtent à remettre leur siège en jeu le 24 septembre, trois ans après le dernier renouvellement partiel du Sénat (voir encadré). Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, quatre département sont concernés par cette élection au sein de la chambre haute du parlement, la Loire, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire et l’Isère.

Quatre sénateurs sortants candidats

Comme dans la Loire, en Isère le scrutin est proportionnel, suivant la règle de la plus forte moyenne. Autrement dit, ce mode de scrutin en vigueur dans les circonscriptions où sont élus plus de trois sénateurs, permet d’accorder des sièges à chaque liste en fonction du nombre de voix obtenue.

Fonctionnement des élections sénatoriales

Depuis 2011, le sénat est renouvelé de moitié tous les trois ans. En 2023, les circonscriptions des départements du numéro 37 à 66 sont concernées, ainsi que les départements d'Île-de-France. Les sénateurs sont élus par des grands électeurs, plus ou moins nombreux en fonction de la population du département. Ces derniers sont : les sénateurs en exercice, les députés, les conseillers régionaux, départementaux et municipaux, ainsi que leurs délégués.

Pour cette élection, quatre des cinq sénateurs sortants, Didier Rambaud, Michel Savin, Frédérique Piussat et Guillaume Gontard ont décidé de se représenter, André Vallini ayant décidé de laisser sa place après 26 ans de vie politique nationale et locale. La droite et la gauche partent dispersées avec chacune trois listes, auxquelles s’ajoutent une lice du Rassemblement national et deux listes du centre. Soit neuf listes au total, composées chacune de sept noms.

(Re)donnons des couleurs au Sénat (Union de la gauche)

Guillaume GONTARD (sortant)

Frédérique PENAVAIRE

Erwann BINET

Laurence BOUTANTIN

Patrice FERROUILLAT

Dominique CLOUZEAU

Laurent AMADIEU

Au service des communes pour défendre l’Isère (Rassemblement national)

Alexandre MOULIN-COMTE

Christel DUPRÉ

Jérôme SANTANA

Aurore MEYRIEUX

Alexis JOLLY

Alison OLAGNON

Thomas GAGNIEU

Ensemble pour une démocratie pleine ! (Divers centre)

Frédéric ROBIN

Armelle MAHUL

Alain DIAS

Karima POLOCE

Philippe MOUNIER-VEHIER

Patricia ROBIN

Melvyn RODRIGUES

Ensemble pour nos territoires (Divers droite)

Isabelle NUEL

Christian BURDET

Nadine NICOLAS

Philippe GARRIGOS

Béatrice DUMAS

Christian FAYE

Anne-Marie MILLOT EP BIOT

Isère union populaire écologique et sociale (La France Insoumise)

Alban ROSA

Myriam THIEULENT

Cédric DEGLISE

Sandrine NOSBE

Alan CONFESSON

Coline PISSARD-GIBOLLET

Allan BRUNON

L’Isère au Sénat (Divers droite)

Michel SAVIN (sortant)

Frédérique PUISSAT (sortant)

Damien MICHALLET

Annick MERLE

Philippe GUERIN

Anne GERIN

Thierry KOVACS

La vraie droite et les indépendants au Sénat (Divers droite)

Gérard DÉZEMPTE

Frédérique POINT

Gérard SIMONET

Muriel BURGAZ

Quentin FERES

Amélie JULLIEN

Stéphane BLANCHON

Pour notre Isère et ses territoires (Divers centre)

Didier RAMBAUD (sortant)

Anne-Sophie CHARDON

Philippe GENTY

Florence JAY

Emmanuel SERRE

Christine JARDAT

Olivier ALTHUSER

Pour l’Isère des territoires (Divers gauche)