Une enquête publiée ce jeudi par France Info, questionne le rôle de quatre collaborateurs de Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Selon nos confrères, il pourrait s'agir d'emplois fictifs. "Des informations erronées et malhonnêtes" selon le président LR de Région.

Ce jeudi 19 octobre, comme à chaque début d'assemblée plénière, Laurent Wauquiez conviait la presse pour détailler les sujets évoqués devant le conseil régional. Après le laïus habituel pour vanter "la bonne gestion de la Région", le président LR d'Auvergne-Rhône-Alpes a réagi à une information publiée quelques heures auparavant par nos confrères de France Info. Selon l'enquête de la radio publique, quatre collaborateurs directs de Laurent Wauquiez, employés de la Région, travaillent en réalité à la préparation d'une candidature pour l'élection présidentielle 2027.

Des emplois fictifs, ou "fantômes", qui concernent notamment trois collaborateurs basés à Paris et qui seraient éloignés des préoccupations régionales. Rémunérés entre 4 000 et 10 000 euros brut mensuel par la Région, les trois sont conseillers au sein du cabinet de Laurent Wauquiez. Ces trois personnes, deux hommes et une femme, occuperaient des bureaux à Paris, et seraient en charge "de la politique nationale". Bien loin donc des questions régionales en Auvergne-Rhône-Alpes.

Laurent Wauquiez prévenu en avril dernier

Une quatrième personne, Nawel G., payée selon France Info 5 080 euros brut chaque mois par la Région, aurait également un rôle ambigu dans l'entourage du président Wauquiez. Officiellement "déléguée régionale à Paris" selon sa fiche de poste, la situation de cette collaboratrice aurait même été évoquée avec Laurent Wauquiez en avril dernier. D'après un document écrit par les services de la Région, que France Info a pu consulter, le président de Région aurait été prévenu que ce poste n'avait "pas d'utilité, ni de contenu" et pouvait s'apparenter à "un emploi fictif".

Nawel G., dans un premier temps maintenu à son poste, aurait été convoquée en septembre à un entretien préalable en vue d'un licenciement. Face à la situation qui devenait "intenable", selon une source à la Région citée par France Info, son départ semble avoir été acté.

"Laurent Wauquiez semble un peu trop s’inspirer de François Fillon"

Fabienne Grébert, coprésidente du groupe les Écologistes

Des informations qui n'ont pas tardé à faire réagir les groupes d'oppositions. Dans un communiqué, les Écologistes ont ainsi demandé "une totale transparence et la fin du système opaque mis en place par Laurent Wauquiez". "Après l’affaire Sitbon et les dîners fastueux, voici les soupçons d’emplois fictifs. Dans son obsession pour la présidentielle, Laurent Wauquiez semble un peu trop s’inspirer de François Fillon" complète, avec une pointe d'humour, Fabienne Grébert, coprésidente du groupe.

"C'est devenu un sport national de répandre des rumeurs sur des élus"

Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Si Laurent Wauquiez est également épinglé par l'enquête de Radio France pour sa propension à passer la majeure partie de son temps à Paris ou à l'étranger, plutôt que dans sa région, le président LR, probable candidat à l'élection présidentielle de 2027, a réagi de lui-même à la fin de sa conférence de presse à ces accusations. Démentant le fond de l'enquête, Laurent Wauquiez a qualifié ces informations "d'erronées, malhonnêtes et mensongères". "C'est devenu un sport national dans notre pays de répandre des rumeurs sur des élus" a-t-il poursuivi, avant d'affirmer que la Région allait établir un droit de réponse "qui permettra très simplement de faire valoir la vérité des faits", et de refuser de répondre aux questions des journalistes sur ce sujet.

