L’ancien n°2 du Front National et soutien de Marine Le Pen a réuni près de 300 partisans samedi à Villeurbanne lors d’un meeting très offensif contre l’Europe, les élites et le système.

Marseillaise chantée poing levé, cris de "Liberté !" dans la salle : Florian Philippot a retrouvé ses fidèles ce samedi 4 mai à Villeurbanne lors d'un meeting. Devant environ 300 militants rassemblés par son mouvement Les Patriotes, celui qui fut longtemps le numéro deux du Front national a déroulé, micro en main, son programme de rupture radicale avec l’ordre actuel : Frexit, sortie de l’OTAN, fin des ZFE, défense des "peuples libres" contre les "tyrans" bruxellois.

Florian Philippot, président du mouvement @_LesPatriotes, invite ses partisans lyonnais à chanter la Marseillaise sur scène après un meeting à Villeurbanne. Près de 300 personnes sur place.@lyoncap pic.twitter.com/kyQUc2WHX7 — Timothée THOMAS-COLLIGNON (@TimotheeThomasC) May 4, 2025

"Les européistes finissent par montrer leur vrai visage : ce sont de petits tyrans" Florian Philippot, président du mouvement Les Patriotes

"L’Union européenne ne doit plus exister. Ce qui doit exister, ce sont les nations souveraines, les peuples libres !", a-t-il martelé. Pour lui, l’exemple vient de l’étranger : du Royaume-Uni, où "un vrai Brexit pourrait enfin avoir lieu après les récentes élections", de l’Allemagne avec la montée de l’AfD, ou de la Roumanie, où l’élection présidentielle a été annulée en décembre face à la percée de Gheorghe Georgescu, "qui veut sortir de l’UE, de l’OMS et de l’OTAN". Et de prévenir : "Il va se passer la même chose ici. Les européistes sont débordés par les peuples et finissent par montrer leur vrai visage : ce sont de petits tyrans."

Magnifique réunion publique ce samedi à Villeurbanne !

Du monde, de l’énergie, de la combativité !



Bravo à Louis Gonon référent départemental et à ses équipes !

Bravo aux intervenants !



On ne lâche rien, on les aura ! 🇫🇷#Frexit Avenir Paix liberté France ! 🇫🇷 pic.twitter.com/beeDawd74u — Florian Philippot (@f_philippot) May 4, 2025

Trump ? "Extrêmement cohérent", juge Philippot. Kennedy Jr ? "Remarquable." Macron, en revanche, en prend pour son grade : "Il est toujours humilié par Trump, il n’avait rien à faire à Rome pour la cérémonie de fin de vie du pape." Même sévérité pour François Bayrou, qualifié de "nouveau Biden", et Ursula von der Leyen, symbole d’un système "pourri, corrompu", qu’il appelle à "détruire intégralement". "Je ne suis pas là pour chercher des compromis, parce que ce sont toujours des compromissions", a-t-il lancé à la tribune. À ses yeux, seule une rupture totale avec les institutions actuelles permettrait de "redonner le pouvoir au peuple".

Son discours s’est aussi attaqué aux ZFE ("des mesures absurdes qui n'ont rien d'écologistes"), à l’école ("apprendre à lire, écrire, compter — pas l’éducation sexuelle") et aux médias.

Les affiches du parti affichées au Centre Culturel et de la Vie Associative de Villeurbanne pour l'occasion. Photo T.T.-C.

Le Pen a (plutôt) échappé aux critiques

Contrairement à la quasi-totalité de la classe politique, Marine Le Pen a été épargnée par son ancien ami politique, malgré une remarque sur sa récente condamnation — "elle espérait la clémence de la justice, comme quoi ça ne sert à rien de se compromettre avec ce système." Philippot se positionne plus que jamais comme un candidat anti-système. "Il faut se débarrasser de ce système et ça commence par voter les motions de censure."

Cap sur les municipales de 2026, mais pas de candidat "Les Patriotes" pour la mairie de Lyon

Interrogé par Lyon Capitale, le président des Patriotes justifie sa venue : "Je fais un tour de France et je n’étais pas venu depuis longtemps. C’est une première à Villeurbanne, ça crée de l’émulation." Pas de candidat annoncé pour la mairie de Lyon en 2026, mais son mouvement vise les petites communes du Rhône : "On veut jouer l’implantation locale." Pour le moment, Les Patriotes ne connaissent pas encore les communes où ils présenteront des candidats. Florian Philippot pourrait briguer un nouveau mandat de député dans le Grand Est, à Forbach. Mais le chemin s'annonce sinueux, puisqu'il n'avait récolté que 4,62% des suffrages lors des élections législatives de 2022. Lors des élections européennes de 2024, Les Patriotes ont fait pire : 1% des suffrages, avec leur mouvement L'Europe ça suffit.