Eirik Coursier, originaire de Bron, engagé volontaire dans une unité ukrainienne, serait tombé au combat près de Donetsk, à en croire les hommages rendus sur le terrain et sur les réseaux sociaux. Mais pour l'heure, Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, n'est pas en mesure de confirmer l'information.

Le conflit en Ukraine aurait coûté la vie à un jeune homme de la région lyonnaise. Eirik Coursier, 21 ans, originaire de Bron, engagé depuis le début de l’année dans une unité anglophone intégrée à l’armée ukrainienne, serait présumé mort depuis le 28 mai, lors d’une mission près de Donetsk. Il aurait été grièvement blessé par un drone lors d’un assaut mené dans la région de Makiivka.

Officiellement porté disparu, son sort reste encore incertain. Sur les réseaux sociaux et parmi les combattants présents sur le front, les hommages se multiplient, laissant penser que le jeune homme n’aurait pas survécu à ses blessures.

Je n’écrivais plus ici. Mais aujourd’hui, je ne peux pas me taire.

Mon pote, Eirik. Français, mais l’Ukraine était ton pays de cœur.

Tu te battais pour sa liberté.

Les russes t’ont tué cette semaine.

Mais ils n’effaceront ni nos souvenirs à Kharkiv, ni ton combat.

Слава Україні. pic.twitter.com/NAbe2zbISx — Andreï Valentin VAITOVICH (@andreivaitovich) May 31, 2025

Un engagement personnel au nom de la liberté

Ancien policier à Lyon, Eirik Coursier avait choisi de quitter ses fonctions pour rejoindre les rangs ukrainiens, porté par un engagement personnel fort en faveur de la liberté. Il s’était déjà rendu plusieurs fois en Ukraine depuis 2022, nouant des liens étroits avec des soldats et des civils, et partageant leur quotidien sur les réseaux sociaux.

Interrogé sur RTL, Jean-Noël Barrot, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, n'a pas confirmé l'information. "Je n'ai pas d'informations me permettant de confirmer son décès ou non", a-t-il expliqué. "Nous avons pris connaissance des articles et notre poste diplomatique à Kiev est parti aux nouvelles", a indiqué Jean-Noël Barrot, avant de rendre hommage à l'ambassade française sur place et aux attachés de défense présents en Ukraine.