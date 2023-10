Au cours des débats concernant un texte proposé à l'assemblée plénière en solidarité à Israël, Najat Vallaud-Belkacem et plusieurs élus d'opposition ont quitté l'hémicycle. Laurent Wauquiez a ensuite accusé la présidente du groupe socialiste écologiste et démocrate de l'avoir insulté.

Prise de bec au conseil régional. Ce jeudi matin, en ouverture de la séance plénière des 19 et 20 octobre, Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, a proposé une délibération concernant un texte de soutien à Israël. "Cette attaque terroriste doit nous pousser à réagir. On doit avoir une réaction universelle face à cette barbarie" a débuté le président LR, épinglé ce lundi matin par une enquête de France Info concernant de possibles emplois fictifs à la Région.

"Pourquoi y-a-t-il toujours un 'mais' dans vos interventions sur la question"

Laurent Wauquiez à Najat Vallaud-Belkacem

Au cours des débats, Najat Vallaud-Belkacem, qui s'est dit favorable à cette délibération, a demandé le rajout au texte d'un amendement demandant un "cessez-le-feu immédiat et la recherche d'une solution de paix durable". Une demande qui n'était visiblement pas du goût du président de Région, qui s'est montré agacé par cette proposition. "Pourquoi y-a-t-il toujours un 'mais' dans vos interventions sur la question" a demandé Laurent Wauquiez en s'adressant à la présidente du groupe socialiste écologiste et démocrate. Avant d'ajouter, "il n'y a pas de 'mais' possible, notre réaction face à ces évènements doit être un 'oui' plein et entier pour soutenir les populations civiles israéliennes".

A lire aussi : Soupçons d'emplois fictifs à la Région : "des informations malhonnêtes" selon Laurent Wauquiez

Un échange qui a provoqué la colère de Najat Vallaud-Belkacem et de plusieurs élus de gauche qui ont décidé de quitter l'hémicycle.

Pas d'insulte entendue dans l'hémicycle

Peu de temps après le vote de cette délibération, Laurent Wauquiez a ensuite accusé l'ancienne ministre de l'Éducation de l'avoir insulté. "Sur un sujet qui est aussi sensible, j’ai du mal à comprendre qu’il n’y a pas plus de dignité dans le comportement. Votre présidente de groupe a quitté l’hémicycle en me traitant de connard" a affirmé le président de Région aux élus de gauche.

"Je ne l'ai jamais traité de connard"

Najat Vallaud-Belkacem, présidente du groupe socialiste écologistes et démocrates

Lyon Capitale était présent dans la salle au moment des faits supposés et n'a entendu aucune insulte être adressée à Laurent Wauquiez. Interrogée dans la matinée par Le Progrès, Najat Vallaud-Belkacem s'est également défendue d'avoir insulté le président de région. "Je ne l'ai jamais traité de connard. Par contre, c'est un type totalement indigne, ça c'est clair, lamentable dans sa façon d'être, de gérer cette région et dans ses propos".

La séance plénière se poursuit jusqu'à vendredi soir.