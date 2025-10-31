Actualité
Sécurité routière : alerte aux "zombies phone" à Lyon

    • À l’occasion d’Halloween, la sécurité routière frappe fort avec sa nouvelle campagne "Zombies Phone". Objectif : sensibiliser aux dangers du smartphone en marchant. A Lyon, le nombre d'accidents est en baisse.

    En cette période d'Halloween, la sécurité routière dévoilait une nouvelle campagne de sensibilisation nommée "Zombies Phone" le 22 octobre dernier. Cette action, sous-titrée "Ils sont une menace pour eux-mêmes, un danger pour les autres" alerte sur un danger trop souvent sous-estimé : l’inattention liée au téléphone en marchant. En effet, selon les chiffres de la sécurité routière, "27 % des piétons qui traversent la chaussée utilisent un distracteur".

    Autre indicateur, la mortalité piétonne représente 14 % de la mortalité routière. En 2024, 456 piétons ont perdu la vie (+17 par rapport à 2023) et 17 000 ont été blessés. A noter que dans 10% de ces accidents mortels, l'inattention du piéton est un facteur déclenchant.

    Si l'on se concentre sur les chiffres de la Métropole lyonnaise, le nombre d'accidents est en baisse. En effet, 1 291 accidents ont été recensés en 2024, selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. On en dénombrait 1 581 en 2023. Dans la capitale des Gaules, le bilan est similaire. Sur la période 2019-2023, le nombre d'accidents corporels a baissé de 35 %. Pour ce qui est des blessés graves, c'est une diminution de 39 %, annonçait Grégory Doucet en mars 2024.

