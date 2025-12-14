Le retour d'un temps incertain à Lyon

Bien que le soleil devrait persister en ce début de semaine à Lyon et dans sa métropole, des averses pourraient recouvrir le ciel dès ce mardi. Les températures seront stables, au alentour des 10 degrés.

Le soleil devrait faire des allers-retours en ce début de semaine à Lyon et dans sa métropole. Lundi 15 décembre, le ciel sera très nuageux toute la journée, avec des températures à 9 degrés le matin et jusqu'à 13 degrés dans l'après-midi. Du vent du sud à 20 km/h est même annoncé toute la journée, avec des rafales dans l'après-midi allant jusqu'à 40 km/h.

Mardi 16 décembre, les Lyonnais se réveilleront avec le bruit des averses. Dès le matin, des averses faibles sont attendues, avec des températures autour de 8 degrés. L'après-midi, les pluies laisseront place à un ciel voilé, laissant apparaître ça et là des rayons de soleil. Les températures grimperont jusqu'à 9 degrés au plus fort de la journée.

Le soleil devrait faire un retour plus prononcé ce mercredi 17 décembre, avec tout de même quelques nuages tout au long de la journée. Côté températures, il fera 9 degrés le matin et jusqu'à 10 degrés dans l'après-midi.