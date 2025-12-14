Football
Paulo Fonseca, nouvel entraineur de l’Olympique Lyonnais, dans les tribunes du Groupama Stadium ce jeudi 30 janvier 2025. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

L'OL s'impose dans la douleur face au Havre

  • par Claire Martinez

    • L'OL a reçu Le Havre ce dimanche 14 décembre au Groupama Stadium pour la 16e journée de Ligue 1. Dominant tout au long du match, les Lyonnais ont su s'employer pour venir à bout des Normands avec un score de 1-0.

    Les Lyonnais soufflent après cette rencontre intense ce dimanche 14 décembre face au Havre avec un score final de 1-0. L’OL entame la rencontre tambour battant avec une première frappe dangereuse qui vient s’écraser sur la barre transversale dès les premières minutes. Autour de la 10e minute, la VAR est consultée pour un potentiel pénalty qui sera refusé. Les Lyonnais monopolisent le ballon et dominent largement la première période, mais peinent à concrétiser leurs occasions. Contre le cours du jeu, Le Havre obtient un penalty à la 36e minute après une faute du jeune Anglais Tyler Morton sur Gautier Lloris, le frère cadet d’Hugo Lloris. Greif se montre une nouvelle fois décisif en stoppant la tentative normande. L’OL reprend alors le contrôle et termine la première mi-temps en multipliant les assauts sur la défense havraise.

    Au retour des vestiaires, Pavel Sulc fait rapidement la différence. À la 50e minute, le milieu lyonnais inscrit le seul but de la rencontre d’une tête qui passe entre les jambes du gardien normand, confirmant sa bonne dynamique après son but inscrit en Europa League jeudi dernier. Libérés par cette ouverture du score, les Lyonnais jouent plus librement et enchaînent les actions, portés par un Moreira étincelant. Le HAC tente de réagir en misant sur l’intensité défensive et les contre-attaques, sans succès. Un Greif encore salvateur et le manque de qualité en finition côté normand permettent aux Gones de gérer sereinement la fin de match.

    Malgré une prestation globalement compliquée, les hommes de Fonseca s’imposent et maintiennent leur place dans le top 5 de Ligue 1. Prochain rendez-vous en Coupe de France face à Saint-Cyr dimanche 21 décembre, avant le choc face à l’AS Monaco le samedi 3 janvier.

    Le retour d'un temps incertain à Lyon

