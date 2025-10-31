À table
Où trouver la meilleure baguette et le meilleur croissant du Rhône ?

  • par Loane Carpano

    • Les résultats du concours de la meilleure baguette et du meilleur croissant du Rhône ont été dévoilés jeudi 30 octobre, à l'issue d'une journée de dégustation à l'Hôtel de Ville de Lyon.

    Quoi de mieux que Lyon, capitale de la gastronomie, pour élire les meilleures viennoiseries du Rhône ? Jeudi 30 octobre, l'Hôtel de Ville de Lyon a accueilli la 16e édition du concours régional, permettant de désigner la meilleure baguette et le meilleur croissant du Rhône.

    A l'issue d'une journée de dégustations riches en beurre et en farine réalisées à l'aveugle, le jury composé de professionnels a tranché. Le prix de la meilleure baguette revient à Alain Perroud, de la boulangerie Alexis Douine, à Sainte-Foy-lès-Lyon, tandis qu'Imane Youbi, de la boulangerie Romane, à Croix-Rousse remporte le prix du meilleur croissant. Du côté des apprentis, la relève semble assurée. Maxime Riondet, 19 ans, apprenti de la Maison Valentin Pain à Bessenay, se classe premier des deux catégories.

    Pour trancher, les jurys se sont notamment appuyés sur la régularité du feuilletage, la qualité du beurre, de la mie, la cuisson, et bien sûr, sur le goût de chaque viennoiserie.

