À Lyon, un jeune cycliste renversé en urgence absolue

Un adolescent de 16 ans a été grièvement blessé dans la nuit de samedi 13 à dimanche 14 décembre après avoir été percuté par une voiture alors qu'il circulait à vélo près des quais de la Presqu'île. Son pronostic vital est très engagé.

L'accident s'est déroulé dans la nuit de samedi 13 à dimanche 14 décembre, sur le quai du Dr Gailleton, dans le 2e arrondissement de Lyon. Les services de secours ont été appelés, vers minuit, après qu'un jeune cycliste de 16 ans a été violemment percuté par une voiture sur les quais de la Presqu'île lyonnaise. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'adolescent aurait traversé les voies avant d'être percuté par le véhicule qui arrivait à vive allure. Pris en charge rapidement, l'adolescent a été transporté en urgence à l'hôpital, son pronostic vital étant très engagé, selon la préfecture.

Les forces de l'ordre ont ouvert une enquête pour tenter de reconstituer les circonstances exactes de l'accident et déterminer, notamment, la vitesse du véhicule ainsi que d'éventuels facteurs aggravants. Pour rappel, la vitesse de cet axe nord-sud est limitée à 50 km/h. L'automobiliste, qui n'a pas pris la fuite, a été entendu par les enquêteurs et doit faire l'objet de dépistages d'alcoolémie ainsi que de stupéfiants.