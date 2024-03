Ce jeudi matin, la ville de Lyon et la Métropole ont dressé un premier bilan du dispositif Ville 30, deux ans après son instauration à Lyon. Un bilan "positif" selon les élus écologistes.

Ce jeudi matin, Grégory Doucet de Bruno Bernard étaient "heureux". Heureux "d'annoncer des bonnes nouvelles" à la presse réunie pour l'occasion rue Philippe de Lassalle dans le quartier de la Croix-Rousse. Le maire de Lyon et le président de la Métropole, accompagnés de plusieurs de leurs adjoints, ont dressé un premier bilan du dispositif "Ville 30" mis en place depuis deux ans sur les routes de Lyon.

Objectif 0 décès en 2050

"Ce dispositif "Ville 30" s'inscrit dans une évolution globale des mobilités" débute Bruno Bernard. "La circulation automobile a baissé de 10% entre 2019 et 2023 dans la Métropole de Lyon et jusqu'à 17% pour l'hypercentre de Lyon" poursuit le président de la métropole. Après une hausse de 40% des accidents corporels dans la métropole entre 2013 et 2019, l'élu vert a annoncé que l'objectif de sa collectivité était de diminuer par deux le nombre de personnes tuées sur les routes de la Métropole d'ici 2030 et de "tendre vers le 0 en 2050". En 2022, 61 personnes avaient perdu la vie sur les routes du département du Rhône dont 24 en agglomération.

"Pour les communes de la métropole qui en ont fait la demande, le passage en Ville 30 a eu un impact positif sur la sécurité routière. Deux ans après la mise en place du dispositif, les effets sont incontestables : l’abaissement de la vitesse a permis de réduire le nombre d’accidents et leur gravité" complète Bruno Bernard. Entre 2019 et 2023 le nombre d'accidents a baissé de 20% dans la Métropole et 35% à Lyon. Dans le même temps, les contrôles menées par la police municipale ont augmenté, passant de 1 700 en 2022 à plus de 2 000 en 2023.

Ce jeudi matin, une dizaine de policiers municipaux sont mobilisés dans cette rue fréquentée de la Croix-Rousse. Plusieurs véhicules, voitures ou scooters, sont ainsi contrôlés par les agents munis de jumelles. En 2023, la police municipale a verbalisé 17 000 personnes sur les routes de Lyon.

"En abaissant la vitesse à 30 km sur la quasi-totalité de nos rues, en aménageant les voiries et en mobilisant notre police municipale pour faire respecter les règles, nous rendons notre ville plus sûre" se félicite le maire de Lyon. "A Lyon, en quatre ans, nous avons enregistré une diminution de 35% des accidents corporels et une chute de 39% des blessés graves" affirme l'édile de la commune, précisant également que les relevés de vitesse effectués sur une dizaine de points de contrôle dans la ville démontrent une baisse de la vitesse globale sur les routes lyonnaises. "Les Lyonnaises et Lyonnais ont pris le pli et la vitesse est bien en train de baisser sur l'ensemble de nos voiries, quoi qu'en disent les détracteurs" se félicite Grégory Doucet.

Depuis sa mise en place par la Métropole de Lyon, 23 communes du territoire ont fait le choix de passer en Ville 30. "En 2024, plus de 60% des Grands Lyonnais vivent dans une commune où le 30km/h est devenu la norme et le 50km/h l’exception" explique la Métropole. D'ici quelques semaines, Givors deviendra ainsi la 24e ville à rejoindre l'aventure "Ville 30".