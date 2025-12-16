Actualité
Blocage m6 des agriculteurs
Blocage des agriculteurs sur la M6. (R.C)

Mercosur, Dermatose : quelles manifestations des agriculteurs autour de Lyon ?

  • par Romain Balme

    • Alors que la colère agricole ne faiblit pas face à la gestion de la dermatose nodulaire par l’État plusieurs syndicats appellent à des manifestations dans le Rhône et les départements voisins cette semaine. Lyon sera concernée dès jeudi par une marche symbolique.

    Annie Genevard était en visite hier à Toulouse dans le but de calmer la colère des agriculteurs face à la gestion de la dermatose nodulaire. La ministre de l'Agriculture a déclaré "entendre" la colère des manifestants tout en restant sur ses positions. Partout en France, la colère ne retombe pas. Dans le Rhône, de nombreuses manifestations et blocages sont attendus cette semaine pour protester contre l'abattage systématique de tout le troupeau lors de la détection d'un cas. Alors qu'un foyer avait été détecté à Saint-Laurent-de-Chamousset le 18 septembre dernier, le département avait été intégralement placé en zone de surveillance, et donc de vaccination un mois plus tard.

    La zone de restriction pourtant levée, le Rhône et les départements voisins se mobilisent pour protester contre la politique de l'Etat. Ce mardi, la Coordination rurale de l’Isère appelle à un blocage de l’échangeur de Coiranne de l’A43/A48 entre Lyon et Grenoble, après le péage du Rivet à Bourgoin-Jallieu révèle le Progrès. A Villefranche-sur-Saône, c'est cette fois les Jeunes Agriculteurs qui prévoient de protester devant la sous-préfecture du Rhône, ce mercredi en fin de matinée. D'autres sous-préfecture de la Région devraient être le théâtre de manifestations, comme Bourg-en-Bresse ce mardi ou Roanne ce vendredi.

    "Une grande marche funèbre" organisée place Jean Macé ce jeudi

    A Lyon, jeudi, la Confédération paysanne appelle à une "grande marche funèbre" au départ de la place Jean Macé à midi. "Nous paysans, paysannes, ne pouvons regarder tomber nos vaches sans réagir. Il est temps de dire STOP !", déplore le syndicat dans un communiqué. Une manifestation qui se tiendra le jour où les États européens doivent se prononcer à Bruxelles sur l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Mercosur.

    Basilique de Fourvière : la Région réaffirme son soutien pour la rénovation de l'édifice

