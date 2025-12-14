À la Guillotière, à Lyon, une banderole anti-police déployée

Une banderole au message hostile envers les forces de l'ordre a été accrochée ce samedi 13 décembre à la Guillotière. Les policiers sont intervenus et une enquête est ouverte.

Ce samedi 13 décembre, à Lyon, une banderole dénonçant la police a été déployée place Gabriel-Péri, dans le quartier de la Guillotière. Sur la bâche, une inscription : "1312 ACAB Day, les violences de la police sont systémiques". Puisque le 13/12 est une date importante pour les opposants à la police, date qui correspond à la position des lettres dans l'alphabet de l'acronyme de ACAB, All Cops are Bastards.

Alertés, les policiers se sont donc dépêchés sur place afin de retirer la banderole à l'aide d'une échelle. Au moment de l'enlever, une personne encagoulée est apparue à une fenêtre pour décrocher elle-même la bâche, selon les informations de nos confrères de Lyon Mag.

Une femme de 24 ans suspectée

Les policiers ont ensuite fait irruption dans l'immeuble afin de confronter une femme de 24 ans, déjà connue des services de police. Cette dernière est convoquée ce lundi 15 décembre au commissariat de police sous ordre des enquêteurs. La banderole a quant à elle était récupérée par les forces de l'ordre.