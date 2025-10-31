Deux Rhôdaniens participeront aux Championnats de France de pizza amateur

Le 9 novembre prochain, deux Rhôdaniens participeront au Championnats de France de pizza amateur et tenteront de décrocher leur place pour le Championnat de France professionnel.

Deux pizzaiolo rhôdaniens tenteront de décrocher le prix de la meilleure pizza amateur de France, le 9 novembre prochain à Dijon.

Entre pizza sucré, salé, calzone, teglia, ou inspirée du terroir, le Lyonnais Julien Duvernoy et le Villeurbannais Luc Milliat, pourront laisser libre cours à leur imagination lors de l'événement. Ces derniers affronteront une cinquantaine de pizzaioli en herbe.

Au même titre que les autres participants, les deux Rhôdaniens seront évalués sur plusieurs critères, dont l'organisation, l'hygiène, le temps, la cuisson et bien évidemment le goût de leur création.

A la clé ? Le grand gagnant du concours pourra s'envoler direction l'Italie à la découverte des meilleures pizzerias du monde. Ce dernier sera également sélectionné pour le Championnat de France de pizza professionnels, organisé les 1er et 2 avril prochains à Paris.

Lire aussi :