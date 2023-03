Rugby : l'équipe de Lyon à nouveau battue ce week-end

Le LOU s'est incliné face au Racing club de Toulon samedi en fin d'après-midi, au Matmut Stadium, avec un score de 23-27.

L'équipe lyonnaise enchaîne une seconde défaite (23-27) ce week-end, face à Toulon, après un match décevant contre Castres le week-end dernier. Selon le club, "les Lyonnais ont manqué de réalisme et ne sont pas parvenus à renverser le score en fin de match".

Lors du point presse d'après-match, le joueur Romain Taofifenua s'est dit "très déçu et avec beaucoup de frustration de perdre à la maison". "C'était un match très important pour nous. On aurait pu continuer d'assurer cette place qui nous est si chère dans le top 6", a-t-il confié. "On a su trouver des avancées, par contre on a jamais su finir. On a manqué d'efficacité", a ajouté son coéquipier Xavier Garbajosa.

A 20-21 puis à 23-24, tout était encore possible, mais le RCT Toulon s'est finalement imposé malgré le troisième essai d'Arno Botha qui a tenté de réduire l'écart après la reprise.

Prochaine étape pour le LOU, le match qui l'opposera au Stade Français samedi 1er avril, pour la 8e de finale de la compétition européenne Challenge Cup.