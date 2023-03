Lyon Urban Trail : Blandine L'Hirondel championne du 37km

La championne Blandine L'Hirondel remporte la première place du LUT dans la catégorie femmes. La Lyonnaise Marion Delespierre arrive en deuxième position.

La double championne du monde Blandine L'Hirondel fait encore des merveilles. Également championne d'Europe de trail 2022, l'athlète est arrivée en tête du Lyon Urban Trail de 37 km ce dimanche matin, avec un temps de 03h01 et 12 secondes, plus court que celui de l'an dernier. La Lyonnaise Marion Delespierre est arrivée 8 minutes après, elle occupera donc la deuxième place du podium.

Chez les hommes, c'est l'Alsacien Sébastien Spehler qui remporte la course la plus longue, en 2h34 et 57 secondes. En 2017, il avait également remporté la victoire du Lyon Urban Trail. Ce matin, il était suivi par Jean Thibault, qui a franchi la ligne d'arrivée six minutes plus tard. Sébastien Spehler a battu son temps de 2022 de plus de quatre minutes, indiquent nos confrères du Progrès. Le vainqueur de l'édition 2022 est quant à lui arrivé en quatrième place ce matin.