Le Lyon Urban Trail est lancé ce matin

La 15e édition du mythique trail lyonnais se déroule ce dimanche matin, avec des parcours de 8 à 37 kilomètres.

Ils sont 7500 à s'élancer sur le parcours du Lyon Urban Trail ce dimanche matin. Pour le moment, les coureurs des parcours de 37 et 25 km on démarré. À 10h sera lancé le trail de 14km, puis à 11h45, celui de 8 km.

Comme le veut la règle du trail, les parcours se font tout en montée et descente, et passent notamment par le théâtre antique de Fourvière et les pentes de la Croix-Rousse. On compte jusqu'à 1400 m de dénivelé positif pour la plus longue course, avec une arrivée place Saint-Jean.

Pour l'heure, Blandine L'Hirondel se maintient en tête du 37km chez les femmes, selon nos confrères du Progrès, tandis que chez les hommes, Sébastien Spehler, gagnant de l'édition 2017, serait toujours en première position.