Le LOU Rugby officialise le recrutement de Xavier Garbajosa, nouveau manager sportif

Samedi 5 février, le LOU rugby a annoncé officiellement que Pierre Mignoni serait remplacé par Xavier Garbajosa à l'issue de la saison.

Il était entraîneur du LOU depuis sept ans. À la fin de la saison 2021/2022, Pierre Mignoni va quitter le poste de manager sportif du club. Samedi 5 février, le LOU a annoncé dans un communiqué le nom de son remplaçant : Xavier Garbajosa. Le futur entraîneur se dit « très honoré et fier de rejoindre le club du LOU Rugby ». Il s’est engagé pour une durée de 3 ans et prendra ses fonctions le 1er juillet 2022.

Le nom de Xavier Garbajosa avait déjà fuité dans la presse sportive depuis le milieu de semaine. Ancien joueur du Stade Toulousain et de l’Équipe de France, il a également entraîné au Stade Rochelais et au Montpellier Hérault Rugby jusqu'en janvier 2021. "La volonté commune avec Pierre Mignoni reste plus que jamais de finir cette histoire en beauté, en allant le plus loin possible en TOP 14 et en Challenge Cup. Mais le Club prépare déjà l’avenir et la future organisation de son secteur sportif. Progression et continuité en seront les maître-mots", résume le LOU.

