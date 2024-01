La saison difficile se poursuit pour l'OL. Les joueurs de Pierre Sage ont encaissé une nouvelle défaite hier au Groupama Stadium face à Rennes.

L'heure est à nouveau grave pour l'OL. Alexandre Lacazette et ses coéquipiers ont perdu un nouveau match hier, à domicile contre Rennes. Toujours entraînés par Pierre Sage, ils se sont inclinés 3 buts à 2. Après cette nouvelle défaite, l’Olympique lyonnais, actuellement à la 16e place du classement de Ligue 1 avec 16 points, pourrait retomber dans la zone rouge si Clermont ou Lorient remportaient leurs matchs ce week-end.

Après avoir encaissé trois buts rennais en première période, les Lyonnais ont sauvé l'honneur avec Henrique (57') et Lacazette (78').

C'est terminé au @GroupamaStadium.



Malgré une bonne réaction en seconde période, nos Gones s'inclinent face au Stade Rennais...



2-3 #OLSRFC

Les joueurs sifflés à la mi-temps

En conférence de presse, Pierre Sage, entraîneur par intérim prolongé jusqu'à la fin de la saison, s'est désolé de l'issue de ce match : "On a montré le visage d’une équipe qui n’abandonnait et qui était capable de poser des problèmes à son adversaire". Cela n'a visiblement pas suffit, puisque les Lyonnais ont été sifflés à la mi-temps et ont dû aller s'expliquer avec les supporters du Groupama Stadium. "Ils nous ont dit qu'ils nous soutenaient. C'est difficile pour eux. Ça l'est encore plus pour nous parce qu'il y a un sentiment de honte quand on va devant eux", a regretté Corentin Tolisso lors d'une interview accordée à Prime Vidéo.

Corentin Tolisso : "On a un sentiment de honte face à eux."



Le milieu de l'@OL réagit à la nouvelle défaite des siens et s'excuse auprès des supporters.

Textor, bientôt dehors ?

Les défaites successives de l'OL n'en finissent plus de faire parler et le cas Textor, d'agacer. Sur RMC, l'ancien joueur Jérôme Rothen a vivement souhaité le départ du successeur de Jean-Michel Aulas : "Pour l'instant, John Textor ne comprend rien au football. À force de donner la possibilité à ces gens-là d'avoir plusieurs clubs, c'est la mort du football."