Rugby : le LOU affronte Toulon à Lyon cet après-midi

L'équipe de Lyon affronte à domicile les joueurs du Racing club de Toulon à 17h au Matmut Stadium.

Dans le cadre du Top 14, l'équipe de rugby lyonnaise affronte le Racing club toulonnais à 17h au Matmut stadium, cet après-midi. Le match s'annonce décisif pour les deux équipes qui souhaitent disputer les demi-finales du championnat. L'équipe lyonnaise devra être solide devant son public cet après-midi, puisque son adversaire n'a perdu qu'un match sur les 7 derniers.

Aujourd'hui, il ne reste plus que 6 jours pour décrocher les demi finales du Top 14. "Il n'y a rien de plus beau que d'entrer en phase finale, même à un titre. On rentre dans une phase très importante", a confié Coennie Basson, responsable de la défense du LOU, au micro de BFM Lyon.

L'année dernière, l'équipe de Lyon n'avait pas réussi ce sprint final.