Le quatre à la suite désastreux pour les équipes lyonnaises 

Les sports collectifs lyonnais n’étaient pas à la fête ce week-end. Entre le basket féminin et masculin, le football et le rugby, les équipes ont cumulé quatre défaites en autant de rencontres.

Tout a commencé samedi 22 avril. Titrés en Eurocoupe face à Galatasaray il y a dix jours, les féminines de l’Asvel affrontaient Basket Landes en finale de la Coupe de France à Paris Bercy. Maladroites sur les paniers faciles, les joueuses de David Gauthier s’inclinent de sept points face à l’équipe de la meneuse emblématique du basket français, Céline Dumerc.

Défaite de l'OL dans les dernières minutes

Une première finale perdue puis une deuxième. Les joueurs de l’équipe masculine de l’Asvel vont connaître le même destin que leurs homologues femmes. Durant cette finale de Coupe de France, Monaco n’a laissé aucune chance aux hommes T.J Parker, dans une partie à sens unique où la Roca Team s’impose de 20 points (90-70).

Après un début de week-end catastrophique pour le sport lyonnais, tous les regards étaient portés sur l’Olympique lyonnais et le LOU rugby. Pour le compte de la 32e journée, l’OL affrontait l’autre olympique (OM) au Groupama Stadium, dimanche 23 avril. Dans un match compliqué, où Anthony Lopes a dû réaliser des parades incroyables, les hommes de Laurent Blanc s’inclinent dans les dernières secondes du match avec un but contre son camp de Malo Gusto (2-1). Après la défaite en Coupe de France face à Nantes (0-1), les places qualificatives pour l’Europe s’éloignent petit à petit.

Dans le même temps, le LOU rugby en déplacement à Bordeaux-Bègles n’a pas su ramener des points importants pour le sprint final (23-9) et intégrer le Top 6. Lyon perd son quatrième match de suite, mais reste tout de même à la sixième place, dernière place qualificative en play-off. À trois journées de la fin du championnat, les joueurs de Xavier Garbajosa devront retrouver le goût de la victoire face à Perpignan (6 mai).

Un bien triste week-end pour le sport lyonnais avec un zéro pointé au niveau des sports collectifs.

