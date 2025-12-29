Rétro 2025 : Les bonnes nouvelles de cette année à Lyon

Mobilités, musique, football, attractivité… Cette année, Lyon c'est aussi plusieurs bonnes nouvelles. Avant de prendre le chemin pour 2026, cap sur les informations positives de cette année 2025.

En cette fin d'année, quoi de mieux que de terminer sur une bonne note ? Lyon Capitale a sélectionné pour vous ces bonnes nouvelles qui donnent le sourire aux lyonnais de sorte a entamer 2026 de la meilleure des façons.

La Métropole de Lyon toujours leader de l'attractivité en France (derrière Paris)

Hôtel de la Métropole de Lyon © Tim Douet

C'est le résultat du baromètre EY de l'attractivité de la France publié en mai dernier. Menée auprès de 200 dirigeants d'entreprises en mars 2025, ce baromètre recense plusieurs milliers de décisions d'investissements, et analyse les environnements réglementaires ou les niveaux de productivité. En 2024, la métropole de Lyon a ainsi accueilli 48 projets d'investissements étrangers dont le nombre d'emplois créés s'élève à 871. Des chiffres en baisse de 14 % par rapport à l'année précédente, mais qui confortent la place de la Métropole de Lyon. La Métropole d'Aix-Marseille et celle de Toulouse complètent le podium.

Lyon obtient la 5e étoile du label Climat-Air-Énergie

Hôtel de ville de Lyon © Romane Thevenot

La Capitale des Gaules peut respirer. La Ville de Lyon a décroché le 3 juillet, la 5ème étoile du label Climat-Air-Energie. Il s'agit de la plus haute distinction en matière de politique climatique. Pour rappel, la Ville est engagé depuis 2013, et reçoit 3 étoiles en 2015 puis une 4ème en 2019. Parmi les "actions phares" mises en place par la mairie, la "réduction de plus de 60 % de la consommation électrique de l'éclairage urbain depuis 2000", ainsi qu'un "objectif de 100 000 arbres publics plantés d'ici 2030". A noter que Lyon rejoint les 23 collectivités françaises déjà reconnues à ce niveau.

L'Olympique Lyonnais reste en Ligue 1

2/2 cette semaine pour l'Olympique Lyonnais. Photo @OL

C'est ouf de soulagement qu'à poussé tout le peuple lyonnais le 9 juillet dernier. Après une saison terminée à la sixième place, synonyme de qualification en Ligue Europa, l'Olympique Lyonnais n'a pas rejoint ses rivaux stéphanois en Ligue 2. Tout avait pourtant mal commencé le 25 juin. La DNCG avait alors annoncé la rétrogradation du club en Ligue 2, à cause du manque de ressource financières. Il avait alors fallu la démission du grand artisan de ce drame, John Textor, et la nomination du duo Michelle Kang/ Michael Garlinger pour redresser la barre.

L'Olympique Lyonnais est sauvé, mais pas définitivement, puisque des sanctions sont tout de même tombées comme un encadrement de la masse salariale. Après un nouveau passage devant la DNCG en décembre, Michelle Kang a réussi à rassurer le gendarme financier du football. Un tournant majeur pour la suite de la saison. Actuellement les Gones sont cinquièmes de Ligue 1 et leader de la phase régulière d'Europa League.

Lyon attire toujours de (très) grands artistes musicaux

Lady Gaga lors du Mayhem Ball Tour. @LadyGaga

Lyon s'affirme une fois de plus comme un haut-lieu de la culture musical. Cette année, les plus grands artistes français et internationaux se sont succédés sur les scènes de la Capitale des Gaules. A commencer par la LDLC Arena. La salle de Décines a accueilli une liste impressionnante de piliers du quatrième art, comme Lady Gaga, Dua Lipa ou encore Indochine. La Halle Tony Garnier n'était pas en reste, notamment dans le domaine de l'électro avec la star anglaise Fred Again ou encore le rappeur SDM.

Autre volet important, les festivals. Entre les Nuits de Fourvière, l'Hypnotize festival au parc de Maribel Jonage, la dernière édition du Woodstower ou encore les Nuits Sonores, les amateurs de musique était servis. C'est ainsi que Clara Luciani, Jorja Smith, SCH ou encore Vald ont foulé la scène lyonnaise en cette année 2025.

Traverser Lyon en bateau… c'est maintenant possible

Les deux nouveaux bateaux du Navigône sont arrivés à Lyon. (Capture Twitter

Jean Charles Kohlhaas)

La première ligne Navigône a été lancée le 18 juin dernier. Cette nouvelle offre de transport en commun est comprise dans les abonnements TCL et permet de traverser Lyon par les voies fluviales. Cette ligne relie Vaise-Industrie aux terrasses de la Presqu'île en 23 minutes selon les chiffres du Sytral. Confluence fait également partie des stations desservies les mercredis et pendant les vacances scolaires, ainsi que les jours fériés. Encore mieux, cet automne deux bateaux électriques fabriqués en France sont venus remplacer les navettes thermiques. Pour l'heure, 120.000 voyages ont déjà été effectués.

