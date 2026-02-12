L'ancien avocat prend la présidence du conseil de surveillance du groupe spécialisé dans la financement, avec un objectif : sauver 10 000 emplois par an à partir de 2028.

L'avenir d'Arnaud Montebourg s'écrit du côté de Lyon. L'ancien ministre de l'économie sous la présidence Hollande vient d'annoncer via LinkedIn qu'il devenait président du conseil de surveillance de Monego, une société lyonnaise de financement.

Sauver 10 000 emplois par an dès 2028

Le désormais entrepreneur dans l'agro-alimentaire a justifié son choix en parlant d'une entreprise "dirigée par des passionnés de la finance citoyenne", qui "organise une seconde chance à des entreprises en phase de relance et retournement".

Fondé en 2015, Monego s'est d'abord construite comme une plateforme de financement participatif dans l'immobilier avant de lancer le "club deals", qui oeuvre à permettre aux investisseurs de "financer des PME et des ETI françaises en phase de transition et de contribuer directement à la préservation des savoir-faire et de l’emploi".

Selon Arnaud Montebourg, Monego aurait déjà financé 300 entreprises pour une sauvegarde de 1 000 emplois. Le prochain objectif annoncé est clair : sauver 10 000 emplois par an dès 2028.