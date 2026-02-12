Actualité
Arnaud montebourg

Arnaud Montebourg nommé président du conseil de surveillance de la société lyonnaise Monego

  • par Romain Balme

    • L'ancien avocat prend la présidence du conseil de surveillance du groupe spécialisé dans la financement, avec un objectif : sauver 10 000 emplois par an à partir de 2028.

    L'avenir d'Arnaud Montebourg s'écrit du côté de Lyon. L'ancien ministre de l'économie sous la présidence Hollande vient d'annoncer via LinkedIn qu'il devenait président du conseil de surveillance de Monego, une société lyonnaise de financement.

    Sauver 10 000 emplois par an dès 2028

    Le désormais entrepreneur dans l'agro-alimentaire a justifié son choix en parlant d'une entreprise "dirigée par des passionnés de la finance citoyenne", qui "organise une seconde chance à des entreprises en phase de relance et retournement".

    Fondé en 2015, Monego s'est d'abord construite comme une plateforme de financement participatif dans l'immobilier avant de lancer le "club deals", qui oeuvre à permettre aux investisseurs de "financer des PME et des ETI françaises en phase de transition et de contribuer directement à la préservation des savoir-faire et de l’emploi".

    Selon Arnaud Montebourg, Monego aurait déjà financé 300 entreprises pour une sauvegarde de 1 000 emplois. Le prochain objectif annoncé est clair : sauver 10 000 emplois par an dès 2028.

    à lire également
    "Envoyer le cancer des enfants sur la Lune" : l'incroyable défi sportif lancé par l'association lyonnaise 2 500 voix

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    "Envoyer le cancer des enfants sur la Lune" : l'incroyable défi sportif lancé par l'association lyonnaise 2 500 voix 14:23
    Arnaud montebourg
    Arnaud Montebourg nommé président du conseil de surveillance de la société lyonnaise Monego 13:51
    Image d'illustration d'un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.
    Près de Lyon : à 160 km/h sur un axe limité à 80 km/h, le conducteur de la Audi risque gros 13:18
    BD : L’humour mordant de Florence Dupré la Tour 12:44
    Élections à Lyon : les écologistes signalent des posts Facebook sponsorisés pro-Aulas 12:00
    d'heure en heure
    Renaud Payre, vice-président de la Métropole de Lyon en charge du logement
    Métropolitaines 2026 : la gauche promet de maintenir "des vacances pour tous" dans les quartiers populaires 11:21
    PFAS LYON arkema daikin
    PFAS au sud de Lyon : l’étude Perfao est lancée, 300 Grands Lyonnais vont être testés 10:47
    16 % des PME-TPE d’Auvergne-Rhône-Alpes ont connu une baisse de chiffre d'affaires de plus de 10 % en 2025 10:10
    Rhône : une épicerie sociale itinérante déployée dans les communes rurales 09:38
    La préfète du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabienne Buccio.
    846 projets soutenus : le comité régional d'orientation de l'Ademe dévoile son bilan et ses ambitions 09:11
    voiture police faits-divers
    Lyon : une enquête ouverte après la découverte d'ossements d’apparence humaine sur un chantier 08:44
    Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN
    Pollution : une qualité de l’air moyenne ce jeudi à Lyon  08:19
    Métropolitaines 2026 : Bruno Bernard dévoile ses mesures pour la pratique du vélo 07:48
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut