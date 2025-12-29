Actualité
Pollution : une qualité de l’air très mauvaise à Lyon ce lundi

  • par Clémence Margall

    • La qualité de l’air se dégrade encore ce lundi 29 décembre, dépassant largement le seuil réglementaire. Les indices Atmo Auvergne-Rhône-Alpes indiquent une qualité de l'air "très mauvaise".

    Alors que la préfecture du Rhône a activé hier le niveau "information-recommandation" face à l’épisode de pollution de l’air que connaît la métropole lyonnaise, la qualité de l’air se dégrade davantage ce lundi 29 décembre, en raison notamment de la baisse du vent sur l’ensemble du territoire.

    La concentration en particules fines PM 2,5 et en multi-polluants sera très importante toute la journée. Des pics sont attendus entre 8 heures et 13 heures, puis de 16 heures à 22 heures. Ce sera particulièrement le cas au sud de la métropole.

