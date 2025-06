Lyon : bilan plus que positif pour la 22e édition des Nuits Sonores

Du 28 mai au 1er juin 2025 se déroulait la 22e édition des Nuits Sonores à Lyon. Le public a pu profiter d’une programmation multiculturelle et a répondu présent, en remplissant l’ensemble des programmes.

“Le festival a tenu sa promesse en célébrant les artistes, la jeunesse, la liberté de danser, de penser, de militer aussi. Il a montré la puissance de la fête, pour toutes et tous.” c’est le bilan qu’a tiré les Nuits Sonores pour sa 22e édition, organisée du 28 mai au 1er juin, dans les salles lyonnaises.

La réussite de cette nouvelle page des ‘’NS’’ a été écrite grâce à une programmation multiculturelle, très féminine. L’Asie, l’Amérique du Sud, l’Afrique et le Moyen Orient ont bien été représentés avec le duo japonais Minna-no-kimochi, la star coréenne Peggy Gou, les Brésiliens BADSISTA et Mu540, la Colombienne Anto <3, le chanteur égyptien Abdullah Miniawy, le DJ palestinien Julmud et bien d'autres. Au total, les Nuits Sonores ont réuni près de 150 artistes.

"Largement mieux que l'année dernière"

Le public a répondu massivement présent, puisque l’ensemble des programmes principaux a affiché complet, une première dans l’histoire de Nuits Sonores. Plus de 100 000 festivaliers (80 000 pour les événements payants + 20 000 pour les open air et événements gratuits) se sont rendus aux Grandes Locos et à la Sucrière (2e arr.). Ils ont pu profiter d’une scénographie haute en couleurs et en lumières. La première salle était composée de quatre scènes (Nef, Outdoor, SoundSystem, La Garage) et a réuni près de 10 000 fêtards par jour. La deuxième était séparée en trois espaces et a rassemblé plus de 5 500 festivaliers par jour.

Cette année, le festival s’est distingué en proposant un concert spécial de Suzanne Ciani au Théâtre des Célestins, des open airs gratuits au Heat et des Minis Sonores, à destination des enfants.

Du côté des festivaliers, l'événement est également un succès : "C'était incroyable, j'ai trouvé ça largement mieux organisé que la précédente édition, surtout au niveau des hospitalités. C'était assez écologique en plus, au niveau du tri des déchets. On nous a aussi donné des cendriers de poche. Mon seul bémol, c'est qu'il n'y avait pas assez de fontaine à eau." témoigne Marine, 26 ans, festivalier d'un soir et grande habituée des Nuits Sonores.

Cap maintenant sur la 23e édition, qui se déroulera du 13 au 17 mai 2026.