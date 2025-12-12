Michele Kang, présidente de l’Olympique Lyonnais, le 9 juillet 2025 devant la presse au Groupama Stadium. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Auditionné par la DNCG, l’OL voit l’encadrement de sa masse salariale maintenu mais retrouve une marge de manœuvre sur les transferts, signe d’un redressement en cours.

L’Olympique lyonnais, auditionné jeudi par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), le gendarme financier du football français, pour un point de mi-saison, a été soumis à un "encadrement de sa masse salariale", a fait savoir la Ligue de football professionnel (LFP).

Arrivée au siège de la LFP en début d'après-midi et repartie vers 18 heures après quasiment deux heures d'audience, la présidente de Lyon Michele Kang est toutefois parvenue à assouplir les mesures de restrictions imposées à son club en juillet dernier, la DNCG ayant levé l'encadrement des indemnités de transferts.

Menacé l'été dernier de rétrogradation en raison d'une situation financière catastrophique sous la présidence de l'Américain John Textor, la DNCG devait vérifier si le club rhodanien a bien respecté ses promesses d'économies depuis l'arrivée à la présidence de Michele Kang le 30 juin. L'OL n'est désormais plus interdit de recrutement cet hiver lors du prochain mercato mais reste soumis à un cadre très strict fixé par la DNCG.

"Nous sommes très fiers de la décision de la DNCG, qui souligne l'immense travail que nous avons accompli ces derniers mois. Grâce à la mobilisation de toutes et tous, l'OL poursuit son retour et nous avons hâte de vous retrouver à nos côtés au stade, ainsi que dans tout ce que nous entreprendrons", a réagi Michele Kang dans un communiqué.

517,9 millions d'euros de dette

Déjà propriétaire de l'OL Lyonnes, la section féminine du club rhodanien, Michele Kang avait évité à Lyon, septuple champion de France, une humiliante rétrogradation en Ligue 2 et lui avait permis de garder sa place en Ligue Europa avec la promesse de réduire très nettement son budget pour la saison en cours.

La DNCG scrutait aussi les montages financiers de Eagle Football Group, la maison mère de l'Olympique lyonnais, fondée par John Textor et au cœur des ennuis économiques rencontrés par le club. En novembre, Eagle Football Group a annoncé un résultat net déficitaire de 201,2 millions d'euros pour l'exercice 2024-25 arrêté au 30 juin, soit 175,3 millions d'euros de plus que la saison précédente. Au bilan, la dette monte à 517,9 millions d'euros.

Elle a toutefois annoncé une hausse de 7% de ses produits d'activité au premier trimestre de l'exercice 2025-26, grâce notamment aux transferts de joueurs cet été, un point sur lequel les dirigeants rhodaniens ont insisté devant la DNCG jeudi.