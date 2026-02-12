Métropolitaines 2026 : Bruno Bernard promet de maintenir "des vacances pour tous" dans les quartiers populaires

Le président écologiste de la Métropole de Lyon et candidat à sa réélection, Bruno Bernard, promet de maintenir "comme priorité" les programmations estivales dans les quartiers populaires et de sécuriser les crédits métropolitains existants.

Alors que les crédits d’État "Quartiers Été" pourraient être revus à la baisse d’environ "75 %, voire être réduits à zéro sur certains territoires" en 2026, le président écologiste de la Métropole de Lyon et candidat à sa réélection, Bruno Bernard, s’engage à poursuivre sa politique "ambitieuse" dans les quartiers prioritaires, contrairement à "Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli (qui) sont les candidats de ce gouvernement."

"Aucune collectivité ne peut compenser seule un désengagement massif de l’État"

"Une telle décision ferait peser sur les communes un risque réel de suppression d’actions, voire d’absence totale de programmation estivale. Elle fragiliserait fortement les associations et structures d’Éducation populaire qui agissent au cœur des quartiers. Pour certaines (...) cette coupe brutale pourrait avoir des conséquences très lourdes sur leur équilibre financier", déclare ainsi la liste Avançons Ensemble portée par Bruno Bernard dans un communiqué ce jeudi.

Se félicitant d’avoir renforcé son engagement de "660 000 euros à 850 000 euros" en cinq ans, permettant ainsi de soutenir "150 associations", la liste s’engage donc à maintenir "comme priorités" les programmations estivales dans les quartiers populaires et de sécuriser les crédits métropolitains existants. Elle assure dans le même temps qu’elle proposera un cadre pluriannuel "pour donner de la visibilité aux associations" et renforcera la coordination avec les communes afin "d’optimiser les moyens disponibles." Et d’ajouter : "Aucune collectivité ne peut compenser seule un désengagement massif de l’État. Nous continuerons à exiger qu’il prenne toute sa part."

