Actualité
Bruno Bernard
Bruno Bernard

Métropolitaines 2026 : Bruno Bernard promet de maintenir "des vacances pour tous" dans les quartiers populaires

  • par Clémence Margall

    • Le président écologiste de la Métropole de Lyon et candidat à sa réélection, Bruno Bernard, promet de maintenir "comme priorité" les programmations estivales dans les quartiers populaires et de sécuriser les crédits métropolitains existants.

    Alors que les crédits d’État "Quartiers Été" pourraient être revus à la baisse d’environ "75 %, voire être réduits à zéro sur certains territoires" en 2026, le président écologiste de la Métropole de Lyon et candidat à sa réélection, Bruno Bernard, s’engage à poursuivre sa politique "ambitieuse" dans les quartiers prioritaires, contrairement à "Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli (qui) sont les candidats de ce gouvernement."

    Lire aussi : Métropolitaines 2026 : Bruno Bernard dévoile ses mesures pour la pratique du vélo

    "Aucune collectivité ne peut compenser seule un désengagement massif de l’État"

    "Une telle décision ferait peser sur les communes un risque réel de suppression d’actions, voire d’absence totale de programmation estivale. Elle fragiliserait fortement les associations et structures d’Éducation populaire qui agissent au cœur des quartiers. Pour certaines (...) cette coupe brutale pourrait avoir des conséquences très lourdes sur leur équilibre financier", déclare ainsi la liste Avançons Ensemble portée par Bruno Bernard dans un communiqué ce jeudi.

    Se félicitant d’avoir renforcé son engagement de "660 000 euros à 850 000 euros" en cinq ans, permettant ainsi de soutenir "150 associations", la liste s’engage donc à maintenir "comme priorités" les programmations estivales dans les quartiers populaires et de sécuriser les crédits métropolitains existants. Elle assure dans le même temps qu’elle proposera un cadre pluriannuel "pour donner de la visibilité aux associations" et renforcera la coordination avec les communes afin "d’optimiser les moyens disponibles." Et d’ajouter : "Aucune collectivité ne peut compenser seule un désengagement massif de l’État. Nous continuerons à exiger qu’il prenne toute sa part."

    Lire aussi : Métropole de Lyon : toutes les propositions de campagne des candidats

    à lire également
    PFAS LYON arkema daikin
    PFAS au sud de Lyon : l’étude Perfao est lancée, 300 Grands Lyonnais vont être testés

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Bruno Bernard
    Métropolitaines 2026 : Bruno Bernard promet de maintenir "des vacances pour tous" dans les quartiers populaires 11:21
    PFAS LYON arkema daikin
    PFAS au sud de Lyon : l’étude Perfao est lancée, 300 Grands Lyonnais vont être testés 10:47
    16 % des PME-TPE d’Auvergne-Rhône-Alpes ont connu une baisse de chiffre d'affaires de plus de 10 % en 2025 10:10
    Rhône : une épicerie sociale itinérante déployée dans les communes rurales 09:38
    La préfète du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabienne Buccio.
    846 projets soutenus : le comité régional d'orientation de l'Ademe dévoile son bilan et ses ambitions 09:11
    d'heure en heure
    voiture police faits-divers
    Lyon : une enquête ouverte après la découverte d'ossements d’apparence humaine sur un chantier 08:44
    Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN
    Pollution : une qualité de l’air moyenne ce jeudi à Lyon  08:19
    Métropolitaines 2026 : Bruno Bernard dévoile ses mesures pour la pratique du vélo 07:48
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Tempête Nils : la Savoie en vigilance rouge, trois autres départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange 07:26
    illustration pluie / Photo: Pixabay
    Météo : une journée pluvieuse accompagnée de fortes ravales de vent ce jeudi à Lyon  07:14
    Coline Rogé, cheffe de projet culture à la ferme du Vinatier, est l'invitée de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.
    "Des œuvres empruntables" : la ferme du Vinatier dévoile ses collections 07:00
    Le métro B automatisé entre Charpennes et Gare d'Oullins est fonctionnel depuis le 25 juin. ©Flora Chaduc
    TCL : des nouvelles rames sont arrivées sur la ligne B du métro à Lyon 11/02/26
    Cédric Van Styvendael
    Municipales 2026 : A Villeurbanne, Cédric Van Styvendael mise sur la culture 11/02/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut