@pexel

16 % des PME-TPE d’Auvergne-Rhône-Alpes ont connu une baisse de chiffre d'affaires de plus de 10 % en 2025

  • par Romain Balme
    • D'après une conjoncture réalisée par la chambre du commerce et de l'industrie d'Auvergne-Rhône-Alpes, les PME-TPE font face à de nombreuses difficultés face au climat politico-économique actuel.

    L'avenir ne s'annonce pas radieux pour les TPE et PME d'Auvergne-Rhône-Alpes. Selon un communiqué de presse de la chambre du commerce et de l'industrie régionale (CCI), "comme l'année présente, le bilan 2025 apparaît très mitigé". Et pour cause, 16 % d’entre elles ont enregistré une baisse de chiffres d'affaires supérieure à 10 %. Selon les principaux concernés, "le manque de vigueur de l’activité reste le 1er frein au développement", assurent 50 % des TPE et PME interrogées.

    Une autre raison est pointée du doigt, la hausse des coûts. "Il est donc prioritaire de créer les conditions d’une véritable reprise de l’activité en libérant les énergies et en favorisant la création de valeur dans la 1ère
    région industrielle de France"    , alerte Philippe Guérand, président de la CCI Auvergne-Rhône-Alpes.

    60% des PME et TPE perdent confiance à cause de l'instabilité politique

    De nombreux freins qui entrainent un cruel manque de confiance pour les dirigeants des petites et moyennes entreprises. En effet, les trois-quarts d'entre eux trouvent la situation économique pesante. 60 % des interrogés évoquent par ailleurs l'instabilité politique comme une raison "très importante" dans leur manque de confiance.

    Enfin, cette situation difficile s'explique aussi par des conditions financières alarmantes. Toujours selon cette conjoncture menée par la CCI Auvergne-Rhône-Alpes, 30 % des TPE-PME se déclarent dans une situation de trésorerie difficile. Avec ce climat général défavorable, l'inquiétude ne devrait pas retomber de sitôt pour les TPE-PME.

