Comment l'OL est parvenu à convaincre la DNCG pour rester en Ligue 1

Photo Matthieu Mirville / DPPI (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Sauvé d'une descente administrative en Ligue 2 ce mercredi, l'Olympique Lyonnais a dû apporter 124 millions d'euros pour convaincre la commission d'appel de revenir sur sa décision initiale.

C'est une somme que Michele Kang s'était refusée à commenter mercredi soir mais qui est révélée par nos confrères de L'Equipe. Passé ce mercredi matin devant la commission d'appel fédérale de la DNCG, l'Olympique Lyonnais est parvenu à convaincre le gendarme financier du football français en posant sur la table quelque 124 millions d'euros.

Michele Kang, nouvelle présidente de l'OL, et Michael Gerlinger, son directeur général, ont apporté les garanties suffisantes à la DNCG pour les convaincre de revenir sur leur décision initiale. Dans le détail, 87 millions d'euros en cash ont été apportés par l'OL et 37 millions de garanties.

De l'argent tangible

Des montants, qui selon nos confrères, n'étaient pas très éloignés de ceux présentés en première instance. Mais à une (grosse) différence près : cet argent était réel et présent sur les comptes du club, au contraire des promesses faites le 24 juin par John Textor et ses équipes qui s'étaient la plupart du temps basés sur des lettres d'intention. Une attitude que n'avait que peu gouté la DNCG et qui avait contraint l'Américain à se mettre en retrait au profit du nouveau duo de dirigeants lyonnais.

En plus d'avoir apporté cet argent, Kang et Gerlinger ont profité des neuf jours qu'ils avaient devant eux avant leur passage ce 9 juillet devant la commission d'appel, pour s'assurer du soutien d'acteurs majeurs, aussi bien en interne qu'en externe. Un membre du board d'Eagle, la structure qui chapeaute désormais l'OL depuis son rachat en 2022 était ainsi présent mercredi aux côtés des dirigeants lyonnais, tout comme Jean-Pierre Conte, l'un des actionnaires principaux.

John Textor, persona non grata à Lyon

Autant de signaux positifs envoyés à la DNCG qui ont fini par convaincre l'instance de contrôle de maintenir l'OL dans l'élite du football français.

Par ailleurs, L'Equipe précise que Michele Kang s'est engagée auprès de la commission d'appel que John Textor ne reviendrait pas d'une façon ou d'une autre dans le jeu. Devenu persona non grata à Lyon, l'ancien président américain de l'OL avait été poussé à la démission le 30 juin dernier après un bail de plus de deux ans à la tête du club. Une présidence qui restera tristement dans les mémoires des supporters lyonnais.

