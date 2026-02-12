Le président-candidat à la Métropole de Lyon avance ses cartes. Entre conclusion du réseau des voies lyonnaises, et accent mis sur la sécurité et la formation, zoom sur les différentes mesures proposées par Bruno Bernard.

La liste avançons ensemble portée par Bruno Bernard veut avancer... à vélo. Le président sortant de la Métropole de Lyon a dévoilé ses propositions en matière de pratique du vélo par l'intermédiaire d'un communiqué de presse publié ce 11 février. Un programme qui se structure en cinq grands axes.

A commencer par la poursuite et la conclusion des voies lyonnaises déjà annoncées et le renforcement des aménagements comme la continuité cyclable entre quartiers, ou les doubles sens cyclables et zones de rencontre. Le candidat promet d'achever le réseau avec la livraison de 100 kilomètres supplémentaires. "L’objectif sera de retenir, pour chaque territoire, la solution la plus adaptée à ses contraintes urbaines, à ses usages et à ses équilibres locaux" rappelle Bruno Bernard.

Autre proposition déjà évoquée, le déploiement de 2 000 Vélo’v électriques supplémentaires et 250 nouvelles stations sur le territoire. Le président-candidat mise donc sur l'électrique alors que "près de 60 % des trajets sont désormais effectués en assistance électrique" précise le communiqué. Pour assurer la sécurité des usagers, il prévoit également "un dispositif de bridage de la vitesse dans certaines zones à forte densité piétonne".

Renforcer le respect du code de la route et l'aide à l'achat pour les personnes à mobilité réduite

Afin d'assurer une pratique généralisée du vélo, l'objectif est de renforcer le respect du code de la route. Pour cela, Bruno Bernard souhaite amplifier les actions de sensibilisation et de communication en parallèle avec les opérations de contrôle des forces de l'ordre. De plus, 5 000 personnes seront formées annuellement par l'intermédiaire de la vélo-école de sorte à établir un socle important d'utilisateurs ayant pu bénéficier d'une formation.

Si "BB" est reconduit à la tête de la Métropole de Lyon, "l’aide spécifique aux vélos adaptés pour les personnes à mobilité réduite sera élargie aux dispositifs de roues électriques pour fauteuils roulant", promet le candidat. "Le renforcement des aides à l’achat, notamment de vélos adaptés et de roues motorisées pour fauteuils roulants, constitue une avancée concrète en matière d’autonomie", argumente Manon Doyelle, porte-parole et tête de liste Porte des Alpes.

Enfin, alors que Lyon est devenu le premier pôle économique du vélo en France, avec plus de 200 entreprises, 1 200 emplois directs et 80 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel, Bruno Bernard propose de renforcer "le soutien aux filières d’excellence du territoire". Concrètement, la tête de liste d'Avançons ensemble souhaite travailler "à la création ou au soutien d’un centre de formation aux métiers du cycle afin de répondre aux besoins croissants en compétences".

Plusieurs autres objectifs ont été annoncés par l'actuel président de la Métropole de Lyon comme les 15 000 places de stationnement vélo sécurisé sur le territoire ou encore la poursuite du dispositif "FreeVélo’v pour les jeunes et les publics en insertion".