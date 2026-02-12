Actualité

Rhône : une épicerie sociale itinérante déployée dans les communes rurales

  • par La rédaction

    • La Banque alimentaire du Rhône a lancé "Rayon 69 épicerie", un camion d’épicerie sociale pour les communes rurales mal couvertes par l’aide alimentaire.

    Depuis le début de l’année 2026, un camion d’épicerie sociale itinérant circule dans le Rhône pour répondre à la précarité alimentaire en zone rurale. "Rayon 69 épicerie", porté par la Banque alimentaire du Rhône, vise les communes identifiées comme "zones blanches", éloignées des lieux habituels de distribution.

    Le Département du Rhône finance le dispositif à hauteur de 20 000 euros en 2025, dont une partie spécifiquement consacrée à ce camion. À Deux-Grosnes, où le véhicule s’installe chaque mardi, des produits de première nécessité sont proposés à bas prix à des bénéficiaires orientés par les services sociaux et les associations. À partir de mars, des passages sont également prévus à Grandris et Beaujeu, sur un rythme bimensuel.

