Près de Lyon : à 160 km/h sur un axe limité à 80 km/h, le conducteur de la Audi risque gros

    • Le conducteur d'une Audi a été intercepté à 160 km/h sur un axe limité à 80 km/h près de Lyon samedi 7 février.

    Les gendarmes de la brigade motorisée de Dardilly ont mené des contrôles de vitesse samedi 7 février autour de Lyon. À Sourcieux-les-Mines, le conducteur d'une Audi a été contrôlé à 160 km/h sur un axe pourtant limité à 80 km/h. Quelques minutes plus tôt, les gendarmes ont également intercepté un motard circulant à 142 km/h, là aussi sur une portion limitée à 80 km/h.

    "Ces comportements mettant gravement en danger les usagers de la route, ont entraîné pour ces deux contrevenants le retrait immédiat du permis de conduire et la mise en fourrière des véhicules concernés", indique la gendarmerie du Rhône.

    Les militaires rappellent par ailleurs que depuis le 29 décembre, les excès de vitesse supérieurs à 50 km/h sont désormais des délits pouvant entraîner une amende de 3 750 €, ou encore un emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois mois.

