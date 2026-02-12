Actualité
voiture police faits-divers
Image d’illustration. Crédit : Denis Charlet / AFP

Lyon : une enquête ouverte après la découverte d'ossements d’apparence humaine sur un chantier

  • par la rédaction

    • Mardi 10 février, des ossements d’apparence humaine ont été découverts sur un chantier dans le 7e arrondissement de Lyon. Une enquête a été ouverte.

    Il était environ 17 heures, mardi 10 février, lorsque des ossements d’apparence humaine ont été retrouvés sur un chantier de la rue Bechevelin, dans le 7e arrondissement de Lyon. Selon nos confrères d’actuLyon, l’entreprise chargée des travaux par la Métropole de Lyon a immédiatement prévenu la collectivité.

    Des archéologues se sont rendus sur place hier pour effectuer les premières constatations. Une enquête a été ouverte par la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône.

    à lire également
    16 % des PME-TPE d’Auvergne-Rhône-Alpes ont connu une baisse de chiffre d'affaires de plus de 10 % en 2025

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    16 % des PME-TPE d’Auvergne-Rhône-Alpes ont connu une baisse de chiffre d'affaires de plus de 10 % en 2025 10:10
    Rhône : une épicerie sociale itinérante déployée dans les communes rurales 09:38
    La préfète du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabienne Buccio.
    846 projets soutenus : le comité régional d'orientation de l'Ademe dévoile son bilan et ses ambitions 09:11
    voiture police faits-divers
    Lyon : une enquête ouverte après la découverte d'ossements d’apparence humaine sur un chantier 08:44
    Quais de Saône- @Hugo LAUBEPIN
    Pollution : une qualité de l’air moyenne ce jeudi à Lyon  08:19
    d'heure en heure
    Métropolitaines 2026 : Bruno Bernard dévoile ses mesures pour la pratique du vélo 07:48
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Tempête Nils : la Savoie en vigilance rouge, trois autres départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange 07:26
    illustration pluie / Photo: Pixabay
    Météo : une journée pluvieuse accompagnée de fortes ravales de vent ce jeudi à Lyon  07:14
    Coline Rogé, cheffe de projet culture à la ferme du Vinatier, est l'invitée de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.
    "Des œuvres empruntables" : la ferme du Vinatier dévoile ses collections 07:00
    Le métro B automatisé entre Charpennes et Gare d'Oullins est fonctionnel depuis le 25 juin. ©Flora Chaduc
    TCL : des nouvelles rames sont arrivées sur la ligne B du métro à Lyon 11/02/26
    Cédric Van Styvendael
    Municipales 2026 : A Villeurbanne, Cédric Van Styvendael mise sur la culture 11/02/26
    gendarme
    Saint-Romain-en-Gier : trois cambrioleurs interpellés après avoir défoncé la devanture d'un bar-tabac 11/02/26
    TCL : le métro D perturbé à Lyon, la reprise estimée à 17 h 11/02/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut