Lyon : une enquête ouverte après la découverte d'ossements d’apparence humaine sur un chantier

Mardi 10 février, des ossements d’apparence humaine ont été découverts sur un chantier dans le 7e arrondissement de Lyon. Une enquête a été ouverte.

Il était environ 17 heures, mardi 10 février, lorsque des ossements d’apparence humaine ont été retrouvés sur un chantier de la rue Bechevelin, dans le 7e arrondissement de Lyon. Selon nos confrères d’actuLyon, l’entreprise chargée des travaux par la Métropole de Lyon a immédiatement prévenu la collectivité.

Des archéologues se sont rendus sur place hier pour effectuer les premières constatations. Une enquête a été ouverte par la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône.