846 projets soutenus : le comité régional d'orientation de l'Ademe dévoile son bilan et ses ambitions

Après des subventions estimées à 293 millions d'euros pour 2025, le comité régional de l'Ademe a dressé ses objectifs pour l'année à suivre, entre transition écologique des entreprises et accompagnement des territoires déjà engagés dans la démarche.

C'est l'heure du bilan pour le comité régional d'orientation de l'Ademe qui s'est déroulé le 5 février dernier. Cette réunion conviait plusieurs acteurs dont les collectivités locales, des Chambres consulaires et des partenaires de l'Ademe. L'objectif était d'établir un bilan des actions entreprises sur l'année 2025 ainsi que de définir les priorités pour 2026.

Des engagements financiers en baisse pour la première fois depuis 2020

293. C'est le nombre de millions d'euros de subvention engagés par l'Ademe au niveau régional en 2025. Un chiffre loin des 415 millions d'euros de l'année 2024. Un chiffre corrélé avec les "dotations de fonds attribuées à l'Ademe au niveau national", précise le communiqué. Concrètement, 846 projets ont été soutenus financièrement par l'Ademe à l'échelle régionale.

"Avec l’ensemble de nos partenaires, nous décarbonons l’industrie, accélérons le déploiement des énergies renouvelables, le développement de l’économie circulaire et accompagnons toutes les entreprises et les collectivités" se félicite Fabienne Buccio, préfète d'Auvergne-Rhône-Alpes qui présidait cette réunion.

Quelles perspectives d'avenir ?

L'année 2026 sera placée sous le signe de l'ambition pour le comité régional. Pour cause, trois grands axes d'actions ont été détaillés. Le premier, accompagner l'innovation de la transition écologique qui passe entre autres par la valorisation des "12 opérations soutenues dans le cadre des appels à manifestation d’intérêt régional sur l’innovation territoriale conduits en 2023 et en 2024" ou la mise en oeuvre du programme Adapt’Bati Confort qui vise à "accompagner l’adaptation des bâtiments existants aux vagues de chaleur".

Encourager la construction de territoires engagés dans la transition écologique est une autre volonté de l'ADEME pour 2026. Pour y parvenir, l'objectif est de "continuer de déployer les contrats de chaleur renouvelable pour atteindre 100% de la population couverte", ou encore de développer le réseau des "Elus pour Agir" pour atteindre 1 000 élus inscrits en 2027. Actuellement, 487 d'entre eux en font partie.

Enfin, l'accent est mis sur l'accompagnement des entreprises dans la transition écologique. Deux filières sont ciblées par cet accompagnement : le textile, et la plasturgie. A l'échelle régionale, l'ADEME souhaite également "promouvoir le parcours "économie d’énergie" qui permet d’accompagner les TPE/PME à l’efficacité énergétique de leurs activités". Une volonté d'"aller plus loin" explique Fabienne Buccio, "en cohérence avec nos engagements climatiques, nous irons plus loin pour une économie plus durable et innovante".