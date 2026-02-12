Tempête Nils : la Savoie en vigilance rouge, trois autres départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange

Météo France place la Savoie en vigilance rouge ce jeudi face au risque d’avalanches, tandis que l’Isère et la Haute-Savoie restent en vigilance orange. Le Cantal est également en vigilance orange pour pluie et inondation.

La journée sera une nouvelle fois agitée en Auvergne-Rhône-Alpes en raison de la tempête Nils et il faudra être particulièrement prudent, notamment en Savoie. Météo France place en effet le département en vigilance rouge ce jeudi 12 février, provoquant ainsi la fermeture de plusieurs stations et de routes. L’Isère et la Haute-Savoie restent, pour le moment, en vigilance orange. Météo France maintient aussi sa vigilance orange pour pluie et inondation dans le Cantal.

Une vigilance jaune pour vent est également activée dans le Rhône, l’Isère, l’Ain, la Savoie, la Haute-Savoie, la Loire, la Haute-Loire, l’Ardèche, le Cantal et le Puy-de-Dôme. Les départements de l’Ain et du Puy-de-Dôme sont par ailleurs concernés par une vigilance jaune pluie et inondation.

Enfin, le Rhône, l’Ain, le Puy-de-Dôme, le Cantal et la Haute-Loire sont placés en vigilance jaune crues ce jeudi en raison des fortes pluies attendues au cours de la journée.