Actualité
Avalanche PGHM secours en montagne
Illustration avalanche. (Photo de Nicolas TUCAT / AFP)

Tempête Nils : la Savoie en vigilance rouge, trois autres départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange

  • par Clémence Margall

    • Météo France place la Savoie en vigilance rouge ce jeudi face au risque d’avalanches, tandis que l’Isère et la Haute-Savoie restent en vigilance orange. Le Cantal est également en vigilance orange pour pluie et inondation.

    La journée sera une nouvelle fois agitée en Auvergne-Rhône-Alpes en raison de la tempête Nils et il faudra être particulièrement prudent, notamment en Savoie. Météo France place en effet le département en vigilance rouge ce jeudi 12 février, provoquant ainsi la fermeture de plusieurs stations et de routes. L’Isère et la Haute-Savoie restent, pour le moment, en vigilance orange. Météo France maintient aussi sa vigilance orange pour pluie et inondation dans le Cantal.

    Une vigilance jaune pour vent est également activée dans le Rhône, l’Isère, l’Ain, la Savoie, la Haute-Savoie, la Loire, la Haute-Loire, l’Ardèche, le Cantal et le Puy-de-Dôme. Les départements de l’Ain et du Puy-de-Dôme sont par ailleurs concernés par une vigilance jaune pluie et inondation.

    Enfin, le Rhône, l’Ain, le Puy-de-Dôme, le Cantal et la Haute-Loire sont placés en vigilance jaune crues ce jeudi en raison des fortes pluies attendues au cours de la journée.

    à lire également
    Métropolitaines 2026 : Bruno Bernard dévoile ses mesures pour la pratique du vélo

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Métropolitaines 2026 : Bruno Bernard dévoile ses mesures pour la pratique du vélo 07:48
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Tempête Nils : la Savoie en vigilance rouge, trois autres départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange 07:26
    illustration pluie / Photo: Pixabay
    Météo : une journée pluvieuse accompagnée de fortes ravales de vent ce jeudi à Lyon  07:14
    Le métro B automatisé entre Charpennes et Gare d'Oullins est fonctionnel depuis le 25 juin. ©Flora Chaduc
    TCL : des nouvelles rames sont arrivées sur la ligne B du métro à Lyon 11/02/26
    Cédric Van Styvendael
    Municipales 2026 : A Villeurbanne, Cédric Van Styvendael mise sur la culture 11/02/26
    d'heure en heure
    gendarme
    Saint-Romain-en-Gier : trois cambrioleurs interpellés après avoir défoncé la devanture d'un bar-tabac 11/02/26
    TCL : le métro D perturbé à Lyon, la reprise estimée à 17 h 11/02/26
    l'Arbresle déploie un système de vidéosurveillance après un référendum 11/02/26
    faits divers
    Lyon : Soupçonnés d'aller livrer une prison avec un drone, 4 individus interpellés 11/02/26
    Les Grands buffets de Narbonne refusent la médiation dans leur conflit face aux Grands buffets lyonnais 11/02/26
    Le septuagénaire suspecté d'avoir tué son cambrioleur à Genas, remis en liberté 11/02/26
    Dissolution de la Jeune Garde : le collectif conteste la décision du Conseil d'Etat 11/02/26
    Intercontinental
    Une série à succès tournée dans l'Intercontinental de l'Hôtel-Dieu 11/02/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut