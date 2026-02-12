Élections à Lyon : les écologistes signalent des posts Facebook sponsorisés pro-Aulas

Les écologistes signalent des posts sponsorisés publiés sur Facebook qui mentionnent la campagne de Jean-Michel Aulas. Ils considèrent que la pratique est interdite.

Les équipes de Bruno Bernard, candidat à la Métropole de Lyon, attaquent le candidat aux élections municipales à Lyon, Jean-Michel Aulas. Elles procèdent en effet à un signalement auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) au sujet de posts Facebook sponsorisés, faisant la promotion de la campagne de l'ancien patron de l'Olympique lyonnais.

L'utilisation de publicité interdite six mois avant le scrutin y compris par un tiers

Deux publications sont visées, l'une de Christian Besse, candidat aux élections municipales à Champagne-au-Mont-d'Or face à la maire sortante Véronique Gazan, et l'autre de Ros Kbel. Le premier post, mis en avant par Facebook en échange d'une somme d'argent, fait la promotion de la campagne de Christian Besse lui-même, qui se revendique du soutien de Jean-Michel Aulas. Il ne promeut pas directement la campagne de l'ex-président de l'OL.

Le second en revanche comporte une photo de Jean-Michel Aulas aux côtés des têtes de liste Emilie Desrieux et Christophe Geourjon et évoque "une équipe sérieuse pour sortir Lyon 7 de sa lente agonie". Il décrit également le fondateur de Cegid comme "le bâtisseur infatigable".

"Ce signalement ne concerne aucune des 24 têtes de liste Cœur Lyonnais ou Grand Coeur Lyonnais"

Ces deux publications ont été mises en avant du 7 au 10 février pour la première et du 6 au 9 pour la seconde. Or, pour l’équipe de Bruno Bernard, cette pratique est interdite "depuis le 1er septembre par l’article L. 52-1 du Code électoral qui “interdit, pendant les six mois précédant le premier jour du mois au cours duquel se déroule une élection et jusqu’à la date du scrutin, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale, que ce soit par la voie de la presse, par des moyens de communication audiovisuelle ou numériques”".

Sollicité, l'entourage de Jean-Michel Aulas rappelle que "ce signalement ne concerne aucune des 24 têtes de liste Cœur Lyonnais ou Grand Coeur Lyonnais, ni même un colistier de l’une de nos listes". L'article L. 52-1 interdit néanmoins la publicité, y compris lorsqu'elle est financée par un tiers. "Nous verrons au moment d’un recours éventuel si cette "promotion" est considérée comme ayant une influence déterminante, systématique, sur l’issue du scrutin", indique à Lyon Capitale l'entourage de l'ex-président de l'OL.