Pollution : une qualité de l’air moyenne ce jeudi à Lyon 

Le temps agité de ce jeudi 12 février permet une bonne dispersion des particules fines et maintient donc une qualité de l’air moyenne sur l’ensemble de la métropole lyonnaise.

La pluie et le vent attendus tout au long de la journée à Lyon et dans la métropole permettent de disperser les multi-polluants présents dans l'atmosphère, et donc, de garder une qualité de l’air moyenne ce jeudi 12 février, indique l’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.

Tous les indices resteront donc dans le vert, à l’exception des grands axes routiers, où ils seront dégradés, voire mauvais, au cours de la journée.