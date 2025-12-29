Un homme tué par balle à proximité d’un point de deal à Vaulx-en-Velin

Un homme a été mortellement blessé par balle dans le quartier du Mas-du-Taureau à Vaulx-en-Velin dans la soirée de dimanche 28 décembre.

Il était environ 23 heures hier soir, dimanche 28 décembre, lorsque les urgences ont été prévenues qu’un homme était blessé par balle dans le quartier du Mas-du-Taureau, à Vaulx-en-Velin. D’après le Progrès, l’homme âgé d’une vingtaine d’années est décédé sur place.

Les tirs ont retenti à proximité d’un point de deal. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur ce nouveau drame. Le 23 décembre, un homme s’était déjà présenté au commissariat de Vaulx-en-Velin, blessé par balle. Neuf douilles avaient été retrouvées près du lieu de l’incident, rue Paul Marcellin.

Dans la nuit de samedi à dimanche, des coups de feu ont également été tirés dans le quartier des Minguettes, à Vénissieux, à proximité, là aussi, de points de deal.

