Actualité
police Lyon
Photo d’illustration. © Tim Douet

Un homme tué par balle à proximité d’un point de deal à Vaulx-en-Velin

  • par Clémence Margall

    • Un homme a été mortellement blessé par balle dans le quartier du Mas-du-Taureau à Vaulx-en-Velin dans la soirée de dimanche 28 décembre.

    Il était environ 23 heures hier soir, dimanche 28 décembre, lorsque les urgences ont été prévenues qu’un homme était blessé par balle dans le quartier du Mas-du-Taureau, à Vaulx-en-Velin. D’après le Progrès, l’homme âgé d’une vingtaine d’années est décédé sur place.

    Les tirs ont retenti à proximité d’un point de deal. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur ce nouveau drame. Le 23 décembre, un homme s’était déjà présenté au commissariat de Vaulx-en-Velin, blessé par balle. Neuf douilles avaient été retrouvées près du lieu de l’incident, rue Paul Marcellin.

    Dans la nuit de samedi à dimanche, des coups de feu ont également été tirés dans le quartier des Minguettes, à Vénissieux, à proximité, là aussi, de points de deal.

    Lire aussi : Vénissieux : des coups de feu tirés à proximité de points de deal aux Minguettes

    à lire également
    avalanche savoie
    Auvergne-Rhône-Alpes : la Savoie reste en vigilance jaune pour avalanches 

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    police Lyon
    Un homme tué par balle à proximité d’un point de deal à Vaulx-en-Velin 08:25
    avalanche savoie
    Auvergne-Rhône-Alpes : la Savoie reste en vigilance jaune pour avalanches  07:57
    police lyon faits divers
    Villeurbanne : 9 armes et 1 300 cartouches dérobées lors d’un cambriolage chez un tireur sportif 07:33
    Nuages et éclaircies
    Météo : une nouvelle journée froide et nuageuse ce lundi à Lyon 07:15
    Disparition de Brigitte Bardot : les personnalités lyonnaises rendent hommage à "une icône du cinéma" 28/12/25
    d'heure en heure
    Météo : à quel temps s’attendre la semaine prochaine à Lyon ? 28/12/25
    Villefranche : renversé le mois dernier, un septuagénaire décède de ses blessures 28/12/25
    police Lyon
    Lyon : il refuse d’obtempérer et blesse un autre automobiliste dans sa fuite 28/12/25
    Les employés du Carrefour de Vaulx-en-Velin en grève ce mardi 28/12/25
    voiture police faits-divers
    Vénissieux : des coups de feu tirés à proximité de points de deal aux Minguettes 28/12/25
    Nathalie Perrin Gilbert
    Explosion à Saint-Fons : Nathalie Perrin-Gilbert demande une réunion publique sur la gestion des risques industriels 28/12/25
    Pollution : le niveau information-recommandation activé dans le Rhône 28/12/25
    Politique, culture, sport... Les événements qui ont marqué l'année 2025 à Lyon 28/12/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut