Recherche contre le cancer : un chercheur lyonnais lauréat du prix Kerner pour ses travaux sur l'intestin

  • par Romain Balme

    • Le Lyonnais Valentin Chalut, chercheur à l’Institut nanotechnologique de Lyon, a remporté le 3ᵉ prix Kerner pour ses travaux sur un mini-intestin magnétique. Un projet prometteur contre les maladies digestives.

    Récompenser l'art de vulgariser la science. C'est l'objectif du prix Kerner, qui se déroule chaque année lors des journées "Jeunes Chercheurs en cancérologie" de la fondation ARC. Lors de cette 29ème édition, Valentin Chalut, chercheur à l'institut nanotechnologique de Lyon s'est démarqué en remportant le 3ème prix Kerner. Le Lyonnais a été distingué pour son article portant sur l'intestin. Pour rappel, l'objectif de ce concours est de parvenir à vulgariser des travaux scientifiques pour le grand public sous l'œil d'un jury composé de journalistes qualifiés.

    Soigner les maladies digestives

    Actuellement, Valentin Chalut travaille sur la création d'un mini-intestin magnétique, constitué de cellules souches cultivées en laboratoire. Celui-ci peut indirectement permettre de soigner les maladies digestives comme celles de Crohn ou l'intolérance au gluten. En effet, l'objectif de cet intestin est d'étudier le fonctionnement des cellules cultivées, avant de le tester dans les conditions pathologiques. A noter que ces maladies peuvent augmenter les risques de cancer.

    Dans cet article, le chercheur explique concrètement le fonctionnement de l'intestin et la manière dont il donne vie à cette reproduction en laboratoire. Pour l'instant, 95 % des essais pharmaceutiques sur l'humain se soldent par des échecs, un score que Valent Chalut ambitionne d'améliorer.

