Actualité
13 : ZONIK PLUS : VERBOOMEN JUSTIN : :
Crédit : PSV

Top départ pour les épreuves de coupe du monde à Equita Lyon

  • par Loane Carpano

    • En cette deuxième journée d'Equita Lyon, le couple belge Justin Verboomen et Zonik Plus s'est imposé à la tête de l'épreuve de coupe du monde de dressage.

    Jeudi 30 octobre s'est tenue la première épreuve de l'étape de coupe du monde de dressage d'Equita Lyon à Eurexpo. En cette première journée de compétition, c'est le couple belge, champion d'Europe en titre, Justin Verboomen et Zonik Plus, qui se sont imposés en tête de l'épreuve avec un impressionnant score de 81, 191 %. Le cavalier et sa monture battent ainsi leur record personnel en Grand Prix sur la piste d'Eurexpo.

    La Britannique Becky Moody, accompagnée de Jagerbomb et la Polonaise Sandra Sysojeva et sa jument Maxima Bella complètent le podium. Il faudra attendre la cinquième place pour retrouver la première tricolore du classement Pauline Basquin et sa monture Sertorius de Rima Z*IFCE.

    Les couples poursuivront la compétition dès demain, lors de l'épreuve de dressage freestyle : une représentation libre en musique : "On verra demain dans le Freestyle mais j'espère réussir à m'amuser, avoir mon cheval calme et relâché sur des exercices un peu plus difficiles", a affirmé le champion d'Europe en titre après sa victoire.

    Lire aussi :

    à lire également
    Recherche contre le cancer : un chercheur lyonnais lauréat du prix Kerner pour ses travaux sur l'intestin

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    13 : ZONIK PLUS : VERBOOMEN JUSTIN : :
    Top départ pour les épreuves de coupe du monde à Equita Lyon 18:01
    Recherche contre le cancer : un chercheur lyonnais lauréat du prix Kerner pour ses travaux sur l'intestin 17:33
    police Lyon
    Braquage à l'explosif d'une raffinerie d'or à Lyon, cinq auteurs présumés arrêtés 17:25
    Saint-Genis-Laval fête Halloween à la Maison des Champs 16:56
    Lyon : un livreur de cocaïne arrêté à cause… de ses feux de voiture 16:06
    d'heure en heure
    Crématorium de Lyon
    A Lyon, le cimetière de la Guillotière fait peau neuve 16:06
    Chirurgie de l'épaule : à Grenoble, une medtech lève 22 millions d'euros 15:50
    abribus savoie
    La Savoie lance une campagne massive pour "nourrir les imaginaires" 15:33
    Grégory Bodot
    Equita Lyon : cinq questions à Grégory Bodo, chef de piste de la coupe du monde de saut d'obstacles 15:33
    voiture police faits-divers
    Lyon : un laboratoire de métaux précieux braqué à l'arme de guerre 15:13
    Auvergne-Rhône-Alpes : quand ouvriront les stations de ski de la région ? 15:06
    Saône-et-Loire : circulation perturbée sur la RN70 après un affaissement de la chaussée 14:31
    Jeux pour tous et toutes à Gerland olympiades
    "Jeux sous toutes les formes" : des Olympiades sportives ouvertes à tous les Lyonnais 13:52
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut