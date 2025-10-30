Top départ pour les épreuves de coupe du monde à Equita Lyon

En cette deuxième journée d'Equita Lyon, le couple belge Justin Verboomen et Zonik Plus s'est imposé à la tête de l'épreuve de coupe du monde de dressage.

Jeudi 30 octobre s'est tenue la première épreuve de l'étape de coupe du monde de dressage d'Equita Lyon à Eurexpo. En cette première journée de compétition, c'est le couple belge, champion d'Europe en titre, Justin Verboomen et Zonik Plus, qui se sont imposés en tête de l'épreuve avec un impressionnant score de 81, 191 %. Le cavalier et sa monture battent ainsi leur record personnel en Grand Prix sur la piste d'Eurexpo.

La Britannique Becky Moody, accompagnée de Jagerbomb et la Polonaise Sandra Sysojeva et sa jument Maxima Bella complètent le podium. Il faudra attendre la cinquième place pour retrouver la première tricolore du classement Pauline Basquin et sa monture Sertorius de Rima Z*IFCE.

Les couples poursuivront la compétition dès demain, lors de l'épreuve de dressage freestyle : une représentation libre en musique : "On verra demain dans le Freestyle mais j'espère réussir à m'amuser, avoir mon cheval calme et relâché sur des exercices un peu plus difficiles", a affirmé le champion d'Europe en titre après sa victoire.

