Photo d’illustration. © Tim Douet

Braquage à l'explosif d'une raffinerie d'or à Lyon, cinq auteurs présumés arrêtés

  • par La rédaction

    • La préfecture du Rhône a indiqué ce jeudi que cinq personnes ont été interpellées à l'issue d'une course-poursuite après le braquage d'un laboratoire de raffinerie d'or à Lyon.

    Cinq auteurs présumés d'un braquage à l'explosif d'un laboratoire de raffinerie d'or à Lyon ont été arrêtés jeudi au terme d'une course-poursuite avec la police et leur butin récupéré, a annoncé la préfecture à l'AFP.

    Cinq employés "légèrement blessé par l'explosion"

    Cinq employés des Laboratoires Pourquery, dans le 7ème arrondissement, ont été "légèrement blessés par l'explosion", dont trois emmenés à l'hôpital pour "vérification" de leur état, a précisé la même source. Peu avant 14 h 00, des individus équipés notamment "d'armes à feu longues" ont attaqué cette raffinerie de métaux précieux, principalement de l'or, "au moyen d'explosifs", avant de prendre la fuite en voiture, a détaillé la préfecture, confirmant une information du quotidien Le Progrès.

    Au terme d'une course-poursuite avec des policiers de la Brigade de Recherche et d'Intervention (BRI), "cinq auteurs du braquage" ont été interpellés et leur butin récupéré, selon la préfecture. Sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, des voisins ont filmé peu après une violente explosion, le bâtiment siglé Laboratoires Pourquery devant lequel stationne une fourgonnette blanche surmontée d'un gyrophare bleu.

    Sur les images, on peut voir trois individus armés sortir du bâtiment, dont l'un porte une casquette et un brassard orange, et un autre, cagoulé, muni d'une échelle avec laquelle ils commencent à escalader le grillage metallique de l'entreprise. Dans le document vidéo des voisins, on entend une personne qui donne l'alerte aux services de secours. Des équipages de policiers ont alors été "rapidement" dépêchés sur place, dont la BRI de Lyon qui a reçu des renforts de la BRI de Dijon et d'effectifs de la BRI nationale basés dans la région, a précisé la préfecture.

    Une enquête a été confiée à la police judiciaire.

    Recherche contre le cancer : un chercheur lyonnais lauréat du prix Kerner pour ses travaux sur l'intestin

