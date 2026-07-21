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Le CNRS ouvre ses portes à Lyon.

Des chercheurs lyonnais percent le mystère de la "madeleine de Proust"

  • par V.G.

    • Des scientifiques du Centre de recherche en neurosciences de Lyon ont identifié les mécanismes cérébraux à l'origine de l'effet "madeleine de Proust". Leurs travaux, publiés dans une revue internationale, expliquent pourquoi certaines odeurs d'enfance réveillent des souvenirs si intenses.

    Pourquoi une simple odeur peut-elle faire resurgir, des décennies plus tard, un souvenir d'enfance chargé d'émotion ? Des chercheurs du Centre de recherche en neurosciences de Lyon (CNRS, Inserm, Université Claude Bernard Lyon 1) apportent une réponse à cette question longtemps restée sans explication scientifique.

    Dans une étude publiée le 14 juillet dans la revue PLOS Biology, ils montrent que des neurones situés dans le bulbe olfactif conservent durablement la mémoire des odeurs découvertes durant l'enfance. Réactivés à l'âge adulte, ces neurones stimulent les circuits cérébraux liés à la mémoire et aux émotions, faisant ressurgir des souvenirs particulièrement vivaces.

    Pour parvenir à ces conclusions, les scientifiques se sont appuyés sur des témoignages recueillis auprès de volontaires avant de développer un modèle expérimental chez la souris.

    Selon le CNRS, l'effet "madeleine de Proust" repose sur "l'association de l'odeur avec des expériences positives répétées durant l'enfance", qui s'impriment progressivement dans les réseaux cérébraux et expliquent la force émotionnelle de ces souvenirs tout au long de la vie.

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