Actualité
Le pronostic vital de la victime est engagé. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Au sud de Lyon : une voiture s’encastre dans un camion sur l’A47, une victime en urgence absolue

  • par LR

    • L’autoroute A47 a été coupée à la circulation dans le sens Saint-Etienne/Lyon en début d’après-midi ce lundi après un accident de la route impliquant une voiture et un camion. Une victime a été héliportée en urgence absolue.

    Un grave accident de la route est survenu ce lundi 20 juillet, aux alentours de 14 h 20, sur l’autoroute A47 à hauteur du rond-point de la zone commerciale Givors 2 Vallées, au sud de Lyon.

    Selon nos confrères du Progrès, un automobiliste s’est encastré sous la remorque d’un camion après un ralentissement dans le sens Saint-Etienne/Lyon.

    Dépêchés sur place, les pompiers ont pu extraire la victime avant qu’elle ne soit héliportée en urgence absolue à l’hôpital Lyon Sud. La circulation a quant à elle été coupée durant l’opération. Le chauffeur du camion a été légèrement blessé.

    Lire aussi : Après un accident sur l’A43 près de Lyon, trois suspects d’un cambriolage interpellés, un quatrième toujours en fuite

    à lire également
    Isère : Kalray affiche + 58 % de croissance pourtant la Bourse tranche à − 15 %

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Au sud de Lyon : une voiture s’encastre dans un camion sur l’A47, une victime en urgence absolue 18:01
    Isère : Kalray affiche + 58 % de croissance pourtant la Bourse tranche à − 15 % 17:50
    La sécheresse s’aggrave dans la Loire, les restrictions d’eau se durcissent 17:42
    Plus d’une tonne de produits redistribuée aux plus démunis.
    Lyon : un salon dédié à l’orientation post-bac débarque au Palais de la Bourse 17:25
    En Saône-et-Loire, 62 vins récompensés par le Comité des vins de Bourgogne 16:48
    d'heure en heure
    Lyon : il braque une épicerie avec une masse en pleine nuit avant d’être interpellé 16:36
    De nouvelles possibilités de passer le permis arrivent à Annecy 16:00
    Une importante course-poursuite de 10 kilomètres a pris part sur l’A7 au sud de Lyon 15:55
    police Lyon
    À Meyzieu, une maison visée pour la deuxième fois par des coups de feu 15:22
    Un collisionneur de particules à 16 milliards d'euros sous l'Ain et la Haute-Savoie 15:05
    L’Auvergne-Rhône-Alpes face à une progression inquiétante du moustique tigre 14:44
    La solution Advantics. ©AdvanticsABB
    L’entreprise aindinoise Advantics rejoint le groupe suisse ABB 14:39
    L'OL hérite du Sparta Prague au 3e tour préliminaire de la Ligue des champions 14:06
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut