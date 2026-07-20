Au sud de Lyon : une voiture s’encastre dans un camion sur l’A47, une victime en urgence absolue

Le pronostic vital de la victime est engagé. PHILIPPE HUGUEN / AFP

L’autoroute A47 a été coupée à la circulation dans le sens Saint-Etienne/Lyon en début d’après-midi ce lundi après un accident de la route impliquant une voiture et un camion. Une victime a été héliportée en urgence absolue.

Un grave accident de la route est survenu ce lundi 20 juillet, aux alentours de 14 h 20, sur l’autoroute A47 à hauteur du rond-point de la zone commerciale Givors 2 Vallées, au sud de Lyon.

Selon nos confrères du Progrès, un automobiliste s’est encastré sous la remorque d’un camion après un ralentissement dans le sens Saint-Etienne/Lyon.

Dépêchés sur place, les pompiers ont pu extraire la victime avant qu’elle ne soit héliportée en urgence absolue à l’hôpital Lyon Sud. La circulation a quant à elle été coupée durant l’opération. Le chauffeur du camion a été légèrement blessé.

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