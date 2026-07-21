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Le Lyonnais Boris Poyer était porté disparu depuis le 10 juillet alors qu’il était en voyage au Pérou.

Lyonnais disparu au Pérou : une tumeur au cerveau à l'origine de son errance

  • par La Rédaction

    • Retrouvé vivant après une semaine de disparition au Pérou, le Lyonnais Boris Poyer souffre d'une tumeur au cerveau. Il doit désormais être rapatrié en France.

    L'énigme autour de la disparition de Boris Poyer semble désormais levée. Une semaine après avoir été retrouvé vivant à Trujillo, au Pérou, le Lyonnais de 30 ans a subi des examens médicaux qui ont révélé une importante tumeur au cerveau, selon les informations du Progrès.

    Pour sa belle-mère, Catherine Redon, cette découverte explique l'état de désorientation dans lequel le jeune ingénieur avait été retrouvé, à près de 70 kilomètres de l'auberge où il séjournait. "Boris sera opéré dès son retour", indique-t-elle à nos confrères. Selon ses proches, le combat de boxe auquel il avait participé quelques jours auparavant n'est pas à l'origine de la tumeur, mais aurait pu accélérer l'apparition des symptômes.

    Pris en charge dans une clinique privée au Pérou, Boris Poyer doit désormais être rapatrié à Lyon afin d'y être opéré. Sa famille précise également que "toutes les pistes malveillantes sont désormais écartées" concernant sa disparition et remercie les autorités péruviennes ainsi que les habitants mobilisés pour le retrouver.

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