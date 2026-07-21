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Hôtel de Région. @WilliamPham

La Région offre deux places de cinéma aux lycéens pour voir La Bataille de Gaulle

  • par V.G.

    • Le Pass'Région Jeunes est exceptionnellement crédité de deux places supplémentaires pour voir le diptyque La Bataille de Gaulle.

    C'est une nouvelle qui devrait réjouir les lycéens cinéphiles. La Région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé que les lycéens détenteurs du Pass'Région Jeunes 2025-2026 bénéficieront de deux places de cinéma supplémentaires, au tarif de 1 euro chacune, afin de découvrir les deux volets du diptyque La Bataille de Gaulle avant le 31 août 2026. Ces billets s'ajoutent aux cinq séances déjà incluses dans le dispositif régional.

    Soutenus à hauteur de 125 000 euros chacun par la collectivité, les films ont été en grande partie tournés à Lyon et Caluire-et-Cuire. Pour l'exécutif régional, cette opération vise à transmettre "la mémoire de la Résistance" et à permettre aux jeunes de mieux comprendre "la barbarie de 1940".

    "Il est essentiel que les jeunes générations puissent les découvrir", estime le président de la Région, Fabrice Pannekoucke. De son côté, Laurent Wauquiez salue des films qui racontent "l'âme de notre nation".

    Cette décision illustre une nouvelle fois la volonté de la majorité régionale de mobiliser le Pass'Région comme vecteur de promotion d'une œuvre historique et cinématographique en adéquation avec les priorités mémorielles et culturelles défendues par la droite régionale.

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