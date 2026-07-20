Malgré les fortes chaleurs, les touristes sont-ils au rendez-vous à Lyon cet été ?

Si les touristes continuent de sillonner les rues du Vieux Lyon en ce début de vacances estivales, les épisodes de canicule ont mis à rude épreuve les commerçants.

En ce lundi 20 juillet, les touristes déambulent dans les ruelles pavées du Vieux Lyon. Devant la cathédrale Saint-Jean, les groupes se font tout de même rare. Et les fortes chaleurs qui ont marqué le début de l’été n’y sont pas pour rien. Pour autant, certains tenaient à passer quelques jours au sein de la capitale des Gaules.

C’est le cas de Sophie, venue de Suisse avec son mari et leur jeune enfant. Lyon n’était qu’une étape avant de poursuivre leur route vers le sud. "On nous avait conseillé Lyon. C’est très beau, ça ressemble à Paris mais en plus petit. Avec le petit, on fait attention par rapport à la chaleur, on se met toujours à l’ombre et on évite de faire de longues activités." Même enthousiasme chez Nico, un touriste venu tout droit de Malaga (Espagne) et installé depuis une semaine dans la métropole avec des amis. "C’est une ville magnifique. Ça fait une semaine qu’on est ici et on adore ! Mon endroit préféré ? Je pense que c’est la basilique de Fourvière, elle est magnifique."

Si les touristes sont bien là, leur manière de consommer a toutefois changé en raison des nombreux épisodes caniculaires. Dans la boutique Souvenirs de Lyon.com, Sarah, responsable du magasin, observe un phénomène qui se répète chaque jour : "La différence par rapport à un jour normal est que les clients viennent massivement à partir de 16 heures, dès que les températures retombent." Les matinées restent relativement calmes, l’après-midi les rues se vident sous la chaleur, avant de retrouver de l’animation en fin de journée.

La boutique Souvenirs de Lyon.com a aussi connu une baisse importante de se fréquentation. @CL

Les restaurateurs lourdement impactés

Pour les restaurateurs, en revanche, l’été est bien plus compliqué. Depuis la mi-juin, ils font entre 20 et 40 % de chiffre d’affaires en moins en moyenne dans le Vieux Lyon. Au bouchon Le Vieux Lyon, le constat est sans appel. "C’est pire que l’année dernière", confie un responsable de l’établissement. Habituellement, le restaurant sert plus de 90 couverts le midi. Pendant les épisodes de canicule, cette fréquentation a parfois été divisée par trois. Chef étoilé du restaurant Le Un, Deux, Trois, Thierry Emmanuelli partage ce constat : "On a moins bossé que l’année dernière, c’est une catastrophe".

Pour beaucoup d’entre eux, les fortes chaleurs ne sont pas les seules responsables de la baisse du chiffre d’affaires. "Les arrêtés pris, le fait que certains puissent fermer plus tard, d’autres non, n’aident pas non plus. Personnellement, je ne peux pas servir sur la terrasse avant 10 heures du matin et je dois fermer à 23 heures pile. C’est n’importe quoi", fustige un responsable du Café de la Cathédrale.

Président de la branche restauration de l’Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) du Rhône, Thibault Salvat confirme que cette baisse d’activité dépasse le seul phénomène météorologique. "Ça fait même cinq ans qu’on constate une baisse, mais les trois canicules de cet été n’ont pas aidé. Et puis à Lyon, on a eu également moins d’événements que l’an dernier, comme les EuroGames ou certains concerts. La Coupe du monde a permis d’amener un peu plus de monde dans les bars et restaurants."

Conséquence de cette fréquentation en recul, certains restaurateurs préfèrent désormais fermer au mois d’août. "La fréquentation est tellement basse que, si vous êtes ouverts, vous ne gagnez rien", poursuit Thibault Salvat. En revanche, le secteur hôtelier semble mieux résister grâce à la climatisation des établissements. "Les touristes préfèrent se confiner lorsqu’il fait trop chaud. La baisse se fait donc beaucoup moins ressentir dans les hôtels."

La baisse du pouvoir d’achat des touristes dans le viseur

Au-delà de la météo, les professionnels pointent également un contexte économique moins favorable. "Les clients ont moins de budget", résume Thierry Emmanuelli. Selon plusieurs restaurateurs rencontrés dans le Vieux Lyon, les visiteurs surveillent davantage leurs dépenses, limitent les repas au restaurant ou privilégient des formules moins coûteuses.

Assis à la terrasse d’un café, Camille et Alphonse, venus de Reims, n’avaient pas prévu de passer leurs vacances en France. "À l’origine, on voulait partir à l’étranger, mais par manque de budget, on a décidé de rester en France", expliquent-ils.

Au milieu de cette saison contrastée, quelques établissements tirent toutefois leur épingle du jeu. Les musées lyonnais, souvent climatisés, continuent d’attirer les visiteurs en quête de fraîcheur. Une preuve que, malgré la chaleur, Lyon reste une destination estivale prisée.

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