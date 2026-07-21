Le Rhodanien François-Noël Buffet fixé ce mardi sur sa candidature au poste de Défenseur des droits

Les parlementaires doivent se prononcer ce mardi sur la nomination du sénateur du Rhône François-Noël Buffet au poste de Défenseur des droits, malgré les critiques d'associations.

La candidature du sénateur LR François-Noël Buffet, proposé par Emmanuel Macron pour être le prochain Défenseur des droits au grand dam des associations, doit être entérinée ou repoussée par les parlementaires mardi à l'issue de son audition devant le Sénat.

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Le vote des députés de la commission des lois, qui ont auditionné M. Buffet le 15 juillet, devrait être rendu public après l'audition de l'ex-ministre mardi par leurs homologues du Sénat, qui doivent également se prononcer sur sa nomination. Les résultats des scrutins sont attendus vers 13h.

A la chambre haute, son profil est très respecté. Sa candidature, pressentie de longue date et poussée par le président Gérard Larcher, devrait être soutenue très largement par les groupes de la droite et du centre, qui dominent cet hémicycle. A contrario, le choix du président de la République de proposer M. Buffet à la succession de Claire Hédon, qui achève son mandat de six ans non renouvelable, a provoqué l'ire du monde associatif et syndical, qui a dénoncé des "prises de position contraires aux droits fondamentaux".

L'ex-ministre conservateur, qui a débuté sa carrière comme avocat au barreau de Lyon, est critiqué pour s'être opposé notamment au mariage pour tous et à la procréation médicalement assistée (PMA) pour toutes les femmes, ainsi qu'à l'aide médicale d'Etat (AME) pour les étrangers sans papiers, et pour s'être abstenu lors du vote pour la constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse (IVG).

Lors de son audition devant la commission des lois de l'Assemblée nationale (AN), de nombreux députés de gauche ont repris à leur compte ces critiques, le député LFI Andy Kerbrat l'accusant par exemple de "votes racistes et homophobes". En réponse, François-Noël Buffet a affirmé avoir "évolué" sur "un certain nombre de sujets", et a promis une "indépendance totale".

Bien que le résultat du vote de la commission de l'Assemblée nationale ne soit pas encore public, la députée LFI Clémence Guetté a affirmé dans un message sur X que M. Buffet avait été "nommé Défenseur des droits par les macronistes". "Ils ont décidé de nommer un réactionnaire", a-t-elle ajouté, dénonçant "un scandale".

"Le parcours politique des uns et des autres influe peu sur l'institution qui est celle du Défenseur des droits", a de son côté argué Laurent Nuñez sur France Inter mardi, prenant l'exemple de Jacques Toubon, fidèle de Jacques Chirac et du RPR, qui fut un "Défenseur des droits de très haut niveau", selon le ministre de l'Intérieur.