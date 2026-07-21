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Dans les Monts du Lyonnais, le plus grand Son & Lumière du Rhône prépare sa 42e édition

  • par LR

    • Du 10 au 14 août, le site médiéval de Rochefort, à Saint-Martin-en-Haut, accueillera la 42e édition du Son & Lumière. Porté par près de 400 bénévoles, ce spectacle en plein air mettra cette année à l'honneur le Paris de l'entre-deux-guerres avec une création originale intitulée La Louve Céleste.

    Les répétitions battent leur plein à Saint-Martin-en-Haut avant le retour du plus grand Son & Lumière du Rhône. Du 10 au 14 août, près de 400 bénévoles feront vivre la 42e édition de cet événement installé depuis plus de quarante ans sur le site médiéval de Rochefort.

    Cette année, le spectacle inédit La Louve Céleste plongera les spectateurs dans le Paris des années 1920. Entre cabaret, musique, danse et théâtre, l'histoire évoquera les conséquences de la Première Guerre mondiale et les prémices du second conflit mondial à travers les destins de deux personnages.

    Organisé par la MJC de Saint-Martin-en-Haut, l'événement attire chaque été près de 4 700 spectateurs. Les organisateurs annoncent déjà une forte dynamique avec des réservations en hausse de 217 % par rapport à la même période l'an dernier. Les gradins issus des Jeux olympiques de Paris 2024, installés en 2025, seront de nouveau utilisés pour accueillir le public dans de meilleures conditions.

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