Lyon : la place Bellecour se transforme en terrain de sport géant ce samedi

Plus de vingt disciplines, des initiations gratuites et des animations autour du handisport seront proposées lors de la quatrième édition d’Open Sport, organisée le 6 juin au cœur de Lyon.

Un avant-goût d’esprit olympique soufflera sur Lyon ce samedi 6 juin. De 10 heures à 18 heures, la place Bellecour accueillera une nouvelle édition d’Open Sport, un rendez-vous gratuit destiné à faire découvrir au grand public une large palette de disciplines sportives.

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Porté par l’Office des sports de Lyon, l’événement réunira 26 associations qui proposeront des initiations et démonstrations tout au long de la journée. Basket fauteuil, rugby adapté, boxe, gymnastique, capoeira, baseball à 5 ou encore échecs seront au programme. Les visiteurs pourront également tester des activités plus originales, comme le tchoukball ou la pratique du tandem, en écho aux performances des athlètes paralympiques français.

L’accent sera une nouvelle fois mis sur l’inclusion, avec de nombreuses disciplines accessibles aux personnes en situation de handicap et plusieurs stands de sensibilisation. Des conférences consacrées au sport et à ses enjeux seront également organisées à proximité de la place Bellecour.

Près de 15 000 visiteurs sont attendus pour cette quatrième édition, qui s’inscrit dans l’héritage des Jeux de Paris 2024 et dans la perspective des Jeux olympiques d’hiver de 2030, dont Lyon sera l’un des territoires hôtes en recevant la quasi totalité des sports de glace.